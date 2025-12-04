731

На дорожные тесты выехал обновленный минивэн Hongqi HQ9

В России официально продается дореформенная версия

Разъезжая по дорогам Поднебесной, в объективы папарацци угодил минивэн Hongqi HQ9, которому провели рестайлинг. Появление такой версии на родном рынке запланировано на следующий год.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом в своем телегам-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили». Оказалось, что снаружи обновленный HQ9 не получил серьезных доработок, ключевыми стали перемены в салоне. Теперь внутреннее пространство «однообъемника» вызывает стойкие ассоциации с линейкой кроссоверов Li Auto/Lixiang. Центральная консоль украшена единым блоком, в состав которого китайские производители включили парочку дисплеев. В то же время селектор переключения передач перебрался за рулевое колесо.

После модернизации минивэн должен обзавестись бензиновыми силовыми установками, а также он будет выпускаться в виде параллельного гибрида. Подробности в текущий момент, к сожалению, недоступны. Габариты MPV составят 5222х2005х1935 мм, а расстояние между осями — 3200 мм.

Весьма вероятно, что обновленный минивэн Hongqi HQ9 со временем пожалует и на отечественный рынок. Во-первых, потому что бренд у нас представлен как полагается, а, во-вторых, в России продается предшественник «девятки», что увеличивает шансы на появление дальнейших модификаций.

Ранее портал «АвтоВзгляд» описал все плюсы и минусы актуального для нашей страны Hongqi HQ9 в эксклюзивном тест-драйве.

