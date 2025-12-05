В России стартовала сертификация трех моделей Volga

Для отечественного рынка сертифицируют три модели Volga. Ожидается, что поначалу линейка марки будет состоять из седана C50, а также кроссоверов K40 и K50. Все они построены на основе китайских доноров, созданных хорошо известным в России автогигантом Geely.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили» со ссылкой на инсайдеров, на свежие «Волги» уже оформлены декларации соответствия, необходимые для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Как известно, такой документ позволяет начать официальные массовые продажи в нашей стране. Соответствующими процедурами занимается компания «Нижегородские Легковые Автомобили».

И хотя о новинках пока не так много сведений, уже можно предположить, какие «поднебесные» модели превратятся в «Волги». Согласно актуальной документации, седан C50 получит 200-сильный двухлитровый мотор, которым из четырехдверок Geely оснащается только Preface.

Кроссовер K40 будут приводить в движение двигатели объемом 1,5 и 2,0 л. Но даже без этой подсказки понятно, что новинку скопируют с Atlas четвертого поколения, поскольку он уже успел засветиться в Сети с шильдиками Volga.

Согласно декларациям соответствия, K50 снабдят парой двухлитровых силовых агрегатов, выдающих 200 и 238 л.с. Они намекают на родство с паркетниками Tugella и Monjaro, но первый явно пролетает из-за габаритов и дизайн-кода.

