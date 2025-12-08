Без локализации Geely и GAC рискуют уйти из России в 2026 году

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на прогноз генерального директора компании «Рольф» Светланы Виноградовой. Так и может случиться, ведь «Джили», например, уже давно начала готовиться к отступлению, судя по косвенным признакам. Часть модельной линейки достанется «Белджи», а оставшиеся — возрожденной «Волге».
По мнению г-жи Виноградовой, в недалеком будущем есть шанс появления на российском рынке еще двух-трех китайских автопроизводителей. Но о каких именно из их необъятного списка идет речь, на сегодняшний день неясно.
Не исключено, что в следующем году доля параллельного импорта новых легковых автомобилей у нас снизится до 4% из-за экспортных ограничений Китая. Пока он выступает поставщиком 80-85% таких машин, добавила топ-менеджер.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовала сертификация трех моделей Volga.