АВТОВАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе в 2026 году

Волжский автогигант снова начнет трудиться пять дней в неделю, начиная с 1 января следующего года. График завода вернется в привычное русло, что отражено в новом приказе, подписанном главой предприятия Максимом Соколовым.

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд». Напомним, АВТОВАЗу пришлось перейти на четырехдневную рабочую неделю с конца сентября из-за снижения спроса на отечественном авторынке. Не исключалось, что предприятие вернется к пятидневке только в середине весны следующего года.

Кстати, с марта месячную статистику продаж в Тольятти не раскрывают. Но с января по ноябрь продажи легковых автомобилей с шильдиком LADA упали до 298,4 тыс. штук, то есть больше чем на четверть. В годовом выражении доля марки на рынке сократилась с прежних 27,6% до 25,1%, отмечает аналитическое агентство «Автостат».

В течение 2025-го АВТОВАЗ был вынужден снизить план выпуска LADA до 300 тыс. автомобилей плюс-минус 10%, хотя изначально речь шла о 500 тыс. машин, о чем ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».