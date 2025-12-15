В России отзывают более 33 тысяч LADA Granta

В нашей стране объявили сервисную кампанию, затрагивающую 33 450 «бюджетных» LADA Granta. Подразумеваются автомобили, которые нашли своих владельцев в текущем году. А если говорить конкретнее — с 6 июня по 12 декабря.

Информация об отзыве десятков тысяч «Грант», как и положено в таких случаях, появилась на официальном сайте Росстандарта. Дело в том, что АВТОВАЗ принял решение провести дополнительную проверку отдельных версий своей самой доступной модели. Инициатива связана с непрерывной работой волжского автогиганта по улучшению потребительских характеристик автомобилей.

В рамках запущенной кампании специалисты сервисных центров вышеназванного отечественного бренда займутся диагностикой одного из функциональных узлов «Гранты», чтобы исключить риски ослабления соответствующего крепежного элемента. При необходимости узел заменят. Но о какой именно системе идет речь, не уточняется.

Дилеры марки пригласят к себе автовладельцев машин, попадающих под действие отзывной кампании. Либо водители могут сами узнать подробности, сверившись с VIN-кодом.