В России презентовали кроссоверы «Москвич М70» и «М90»

Дебют двух свежих моделей отечественного бренда «Москвич» провел КамАЗ. Мероприятие прошло в рамках заседания совета директоров предприятия в Набережных Челнах. Речь идет о кроссоверах «М70» и «М90».

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании. Представители пресс-офиса подчеркнули, что семиместный «Москвич М90» теперь считается новым флагманом марки. Кстати, участникам мероприятия дали прокатиться на родственных паркетниках с индексами 3 и 8.

Помимо вместительно салона, «девяностый» может похвастать системой полного привода и богатым оснащением. Уточняется, что SUV приспособлен к особенностям российского климата и дорог. За движение отвечает 200-сильный бензиновый мотор объемом 2,0 л, работающий в паре с 9-скоростным «автоматом». Остается сказать, что в основе лежит MG RX9.

В свою очередь, «Москвич М70» построен на базе MG HS. В линейку двигателей вошел мотор от «М90» и 150-сильный 1,5-литровый агрегат. Его подружили с 7-диапазонным преселективом. Серийный выпуск запланирован на следующий год, как и в случае собрата по премьере.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что информация о запуске производства и продаж модели «Москвич 5» оказалась слухами.