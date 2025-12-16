В России запустили производство кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90»

«Москвич» официально объявил, что ставит на конвейер кроссоверы «М70» и «М90». В основе обоих лежит новая платформа, под капотом установлены бензиновые турбомоторы, переключением передач заведуют исключительно автоматизированные коробк. Цены пока неизвестны.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного автозавода. Более того, запущен отдельный сайт, посвященный новинкам. Помимо всего прочего, они получили эффектный дизайн и LED-оптику, точные настройки шасси, а также комплекс водительских ассистентов ADAS.

Среднеразмерный «Москвич М70» считается более скромным автомобилем. В базе он оснащен передним приводом и 1,5-литровым силовым агрегатом, который должен выдавать 150 л.с., в роли трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот». Старшие версии могут похвастать двухлитровым 200-сильным двигателем, которые подружили с 9-диапазонным «автоматом».

«М90» — полноразмерный семиместный флагман, к его сильным сторонам производители относят почти пятиметровый кузов, просторный салон и систему 4х4. Унаследована топовая силовая установка от «семидесятого».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, на какой архитектуре построены «Москвич М70» и «М90».