В России стабилизировался легковой автопром

Статистикой поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, с января текущего года в нашей стране было собрано 707,4 тыс. легковушек. Если проводить параллель с одиннадцатью месяцами прошлого года, объем выпуска просел на 2%, что подтверждают данные аналитиков ППК.
Актуальные расчеты проводились с учетом доли автомобилей с шильдиками Belgee, выпущенных в дружественной Белоруссии для реализации исключительно на отечественном рынке.
АВТОВАЗ обеспечивает практически 40% нашей автомобильной промышленности. Все российские марки с учетом новоиспеченных доводят финальную цифру почти до 60%, отметил г-н Целиков.
