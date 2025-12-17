В России стабилизировался легковой автопром

В ноябре с конвейеров отечественных автозаводов сошло 68,8 тыс. легковых машин. По сравнению с последним осенним месяцем 2024-го производственные показатели упали всего на 0,5%. То есть годовые результаты выглядят вполне стабильно.

Статистикой поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, с января текущего года в нашей стране было собрано 707,4 тыс. легковушек. Если проводить параллель с одиннадцатью месяцами прошлого года, объем выпуска просел на 2%, что подтверждают данные аналитиков ППК.

Актуальные расчеты проводились с учетом доли автомобилей с шильдиками Belgee, выпущенных в дружественной Белоруссии для реализации исключительно на отечественном рынке.

АВТОВАЗ обеспечивает практически 40% нашей автомобильной промышленности. Все российские марки с учетом новоиспеченных доводят финальную цифру почти до 60%, отметил г-н Целиков.

