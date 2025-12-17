АВТОВАЗ раскрыл причину отзыва почти 34 тысяч LADA Granta

Недавно АВТОВАЗ официально объявил о начале сервисной кампании, затрагивающей 33 450 экземпляров LADA Granta. Речь идет об автомобилях, проданных с 6 июня по 12 декабря этого года. Еще пару дней назад причины были не слишком понятны из-за расплывчатых формулировок, но теперь появилась конкретика.

Как на прошлой неделе сообщил Росстандарт, в рамках вышеназванной кампании специалисты сервисных центров LADA проведут диагностику «одного из функциональных узлов» в целях исключения рисков ослабления крепежа. Представители волжского автогиганта, в свою очередь, уточнили, что у «Грант» могут быть проблемы с карданным элементом. Но еще больше конкретили дал «Коммерсант».

По данным наших коллег, возможный дефект LADA Granta кроется в карданном шарнире рулевого вала. Впрочем, других карданных элементов в машинах, оснащенных исключительно передним приводом, и не существует.

