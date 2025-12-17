Для российского рынка сертифицировали кроссовер Volga K50

В России успешно завершилась сертификация кроссовера K50, получившего шильдики возрожденного отечественного бренда Volga. Автомобиль практически полностью копирует среднеразмерный Geely Monjaro, который хорошо известен в нашей стране.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», для Volga K50 уже оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет начать официальные массовые продажи и выдавать ПТС. Все хлопоты взяла на себя компания «Нижегородские Легковые Автомобили».

«Пятидесятый» будет приводить в движение только один силовой агрегат. Речь идет о бензиновой двухлитровой «четверке», выдающей 238 л.с. Она работает в паре с традиционным гидромеханическим «автоматом» на восемь ступеней. Помимо всего прочего, покупатели смогут рассчитывать на наличие полного привода. Остальные характеристики пока официально не названы.

Напомним, габариты Monjaro составляют 4770х1895х1689 мм. Все вышеперечисленное для Volga K50 унаследовано от этого китайского донора, который оценивается в нашей стране в 4 549 990 — 5 052 190 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал большой текст о втором пришествии Volga. У нас возникло три вопроса к реаниматорам советской марки.