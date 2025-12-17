Hyundai запатентовала в России бренд дизельных двигателей

Концерн Hyundai, свернувший бизнес в России несколько лет назад, защитил у нас свои права на дизельные моторы CRDi (Common Rail Direct Injection). Подразумеваются силовые агрегаты, получившие оригинальную систему впрыска топлива.

Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Как стало известно паблику, заявку на регистрацию наименования CRDi в Роспатент решил подать непосредственно головной офис «Хендэ Мотор Компани», расположенный в Сеуле.

Напомним, силовые агрегаты Hyundai, питающиеся исключительно «соляркой», с одинаковым успехом устанавливали на различные автомобили, включая кроссоверы Tucson, Santa Fe и Palisade. Кстати, те же самые двигатели достались родственным паркетникам Kia — Sportage и Sorento, а также минивэну Carnival. Безусловно, все перечисленные модели хорошо знакомы россиянам и до сих пор востребованы на отечественном вторичном рынке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда станут известные реальные перспективы возвращения старых автобрендов в РФ.