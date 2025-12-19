Седан Volga C50 закончил сертифицикацию

В нашей стране успешно провели сертификацию седана под названием Volga C50. Он является почти точной копией китайского Geely Preface, за исключением логотипов.

Новинка будет одной из трех моделей возрожденного отечественного бренда

Об этом в своем новостном телеграм-канале рассказал ресурс «Китайские автомобили». Согласно информации паблика, для Volga C50 удалось получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что необходимо для начала массовых продаж.

Согласно документации, переднеприводный «пятидесятый» будет комплектоваться двухлитровой бензиновой «четверкой» в двух версиях. Младшая развивает 150 л.с., старшая -200 л. с. При любом раскладе переключение передач отдали на откуп 7-диапазонному преселективу.

Напомним, новоиспеченной линейкой Volga ведает фирма «Нижегородские легковые автомобили». Помимо C50, россияне могут рассчитывать на кроссоверы K40 и K50. Кстати, последний уже тоже сертифицировали для РФ, о чем ранее писал портал «АвтоВзгляд».