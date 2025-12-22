Для России сертифицировали дизельный грузовик УАЗ «Профи»

УАЗ завершил сертификацию новой версии хорошо известной в стране модели «Профи» для отечественного рынка. Речь идет о грузовике с дизельным мотором объемом 2,0 л.

Как сообщает «Российская газета», УАЗ «Профи» обзавелся четырехцилиндровой силовой установкой с индексом «Соллерс-55001», питающейся «соляркой». Мощность агрегата составляет 136 л.с., он разработан инженерами «поднебесного» концерна JAC. Выпуск моторов налажен в Елабуге — на площадке, которая принадлежит российскому концерну Sollers.

Известно, что переключением передач в случае нового двигателя заведует «механика» на шесть ступеней. Она создана одним из дочерних предприятий того же «Соллерса».

Отметим, что дизель, доставшийся «Профи», устанавливают исключительно на заднеприводные автомобили. Если же покупатель присматривается к системе 4х4, то он по-прежнему может рассчитывать на проверенный еще с нулевых ЗМЗ-409 в различных вариантах форсировки.