Концерн Geely окончательно поглотил компанию Zeekr

Один из крупнейших «поднебесных» холдингов — компания Geely Auto — стала полноправным владельцем бренда Zeekr, специализирующегося на электрокарах. Доля автогиганта выросла до 100% с прежних 65,7%. Слияние обошлось примерно в $2,4 млрд.

Как сообщает ресурс CarNewsChina, топ-менеджеры Geely планируют компенсировать расходы с помощью дальнейшей оптимизации. После заключения сделки бренд Zeekr ушел с Нью-Йоркской фондовой биржи, пробыв там меньше всех остальных китайских компаний.

Тотальная интеграция позволит крупному холдингу сэкономить, поскольку должна уйти унификация стратегии архитектур автомобилей, и больше не придется проводить одинаковые исследования. По отдельным направлениям удастся сохранить до 20% средств. Более того, появится возможность объединить опыт работы Zeekr в Европе и США с компетенциями Volvo, за счет чего расширится присутствие Geely на внешних рынках.

Тем временем вырастут вложения Zeekr в собственные перспективные проекты. Активы компании, куда входит и Lynk & Co, станут неотъемлемой частью Geely, чьи акции торгуются на Гонконгской бирже.

Напомним, Geely уже давно присутствует в России, а Zeekr так официально и не вышел на отечественный рынок.