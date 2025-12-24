Локализованный кроссовер Jaecoo J7 получит в России новое имя

На отечественном рынке должны стартовать продажи переименованного Jaecoo J7. Кроссовер сертифицируют для нашей страны как Jeland VT7, производство может быть локализовано на площадке, которая прежде принадлежала сбежавшему из страны бренду General Motors.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на инсайдеров, знакомых с ходом сертификации. Jeland VT7, получивший заводской индекс T35, уже успел обзавестись небольшим набором документов. Они потребуются для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), без чего невозможно начать официальные продажи.

Согласно предварительным данным, силовых установок будет две, как и в случае «семерки» от Jaecoo. Подразумеваются те же самые бензиновые «турбочетверки» объемом 1,5 и 1,6 л. Ожидается, что новоиспеченный VT7 с логотипом Jeland встанет на конвейер предприятия, расположенного в Северной столице, в следующем году.

Напомним, габариты кроссовера Jaecoo J7 — 4500х1865х1680 мм. Обычные паркетники «вооружены» передним либо полным приводом, за движение отвечает 150-сильный агрегат, работающий в тандеме с 7-диапазонным преселективом. Лимитированная серия оснащается 147-сильной «турбополтарашкой», передачи переключает 6-ступечатый «робот», а системы 4х4 нет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал о Jaecoo J7 в своем тест-драйве.