АВТОВАЗ назвал свои новинки, которые появятся в 2026 году

В следующем году АВТОВАЗ готовится порадовать россиян как минимум тремя новыми моделями. В их число вошли LADA Azimut, рестайлинговая Niva Legend и Vesta Sport.

Волжский автогигант поделился планами на будущее с «Российской газетой». По словам представителей пресс-офиса предприятия, «Азимут» получит оригинальную платформу, которую тольяттинцы сделают технологически независимой. Паркетник планируют поставить на конвейер ближайшим летом.

Кроме того, в 2026-м заинтересованной публике представят внедорожник Niva Legend, переживший обновление. Его главной «фишкой» станет новый тяговитый бензиновый 1,8-литровый двигатель. Информация о сроках запуска посвежевшего «проходимца» появится позже.

Напомним, глава АВТОВАЗа Максим Соколов прежде успел анонсировать премьеру Vesta Sport, мероприятие однозначно состоится в наступающем году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России стартовали продажи LADA Vesta 2026 модельного года.