В России 4 месяца подряд снижается объем производства автотранспорта

Такими цифрами в преддверии нового года поделился Росстат. Выпуск автотехники в России падает уже на протяжении четырех месяцев, уточняет аналитическое агентство «Автостат».
В ноябре автозавод «Москвич» собрал первый предсерийный прототип отечественного электрокара «Атом». В то же время сумело выйти на полный темп производства предприятие «Автомобильные технологии», расположенное в Калужской области. Теперь оно штампует по девять машин в час.
За 11 месяцев текущего года в стране появились на свет 119 тыс. грузовиков, в годовом выражении показатели упали на 32,8%. Конец осени тоже не порадовал, поскольку наблюдалось снижение производственных объемов на 43%, что вылилось в 9,9 тыс. экземпляров.
В ноябре в Набережных Челнах собрали первые 20 седельных тягачей КамАЗ-54901 в топовом исполнении, а в Ульяновске запустили в серию новые низкопольные автобусы СИМАЗ-4282.