В России 4 месяца подряд снижается объем производства автотранспорта

С января по ноябрь отечественные автозаводы выпустили 591 тыс. легковых машин. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го производственные объемы сократились на 12,6%. Между тем в конце осени с конвейеров сошло 54,1 тыс. автомобилей, что на 34,1% меньше, чем год назад.

Такими цифрами в преддверии нового года поделился Росстат. Выпуск автотехники в России падает уже на протяжении четырех месяцев, уточняет аналитическое агентство «Автостат».

В ноябре автозавод «Москвич» собрал первый предсерийный прототип отечественного электрокара «Атом». В то же время сумело выйти на полный темп производства предприятие «Автомобильные технологии», расположенное в Калужской области. Теперь оно штампует по девять машин в час.

За 11 месяцев текущего года в стране появились на свет 119 тыс. грузовиков, в годовом выражении показатели упали на 32,8%. Конец осени тоже не порадовал, поскольку наблюдалось снижение производственных объемов на 43%, что вылилось в 9,9 тыс. экземпляров.

В ноябре в Набережных Челнах собрали первые 20 седельных тягачей КамАЗ-54901 в топовом исполнении, а в Ульяновске запустили в серию новые низкопольные автобусы СИМАЗ-4282.