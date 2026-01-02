И так сойдет: почему российский автопром застрял в прошлом веке

Очевидная неспособность отечественного автопрома соответствовать требованиям сегодняшнего дня вынуждает автомобильных экспертов искать этому феномену если не благовидное оправдание, то хотя бы вменяемое объяснение. Но, как считает портал «АвтоВзгляд», даже таким попыткам успеха пока достичь не удалось.

«Может ли автомобильная держава не обладать компетенциями в области проектирования или создания автоматической коробки передач?» — задается животрепещущим вопросом к.т.н. Егор Васильев в статье, опубликованной агентством экономической информации «Прайм». И тут же сам на него отвечает: «Наверное, подобная ситуация невозможна».

КОРЕНЬ ЗЛА

Да, бед у нашей автомобильной промышленности немало. Это и бортовая электроника, и музыка, и подушки безопасности, и системы динамической стабилизации, и полный привод. Перечисленные системы, узлы и агрегаты жизненно необходимы современному автомобилю.

Свое внимание эксперт Васильев заострил на одной из самых насущных проблем — блистательном отсутствии массовой отечественной автоматической коробки передач, и это в XXI-то веке. Подход он решил избрать обстоятельный, глубоко погрузившись в историю вопроса, который в нынешние времена стал крайне актуальным из-за тотального неумения молодого поколения водителей пользоваться «механикой», в просторечии — «мешалкой».

По его мнению, корень зла таится еще во временах Советского Союза, руководство которого не рассматривало легковушки в качестве массового продукта, на равных конкурирующего с общественным транспортом. Немалая цена «роскоши, а не средства передвижения» не способствовала конструктивным усложнениям, еще более повышавшим стоимость конечного продукта. Именно оттуда, вероятно, и пошло отношение к автомобилю, емко описываемое фразой «и так сойдет».

Фото производителя

С наступлением в России эпохи дикого капитализма проблема лишь усугубилась. Тратить средства на разработку сложных технологий никто не собирался. Отечественный автопром занял вполне комфортную для себя нишу бюджетных ТС, отдав более дорогие сегменты в полное распоряжение иностранных производителей. В условиях преобладания обнищавшего населения это был весьма прагматичный выбор.

Но постепенно немудрящие машинки вышли из моды, потеряв былую привлекательность. При этом постигать что-то новое, выходящее за рамки привычных производственных процессов, российские автопроизводители не торопились. Вместо этого они вовсю пользовались и пользуются защищающими их протекционистскими мерами.

СОННОЕ ОЦЕПЕНЕНИЕ

Впрочем, стоит усомниться в том, что СССР (а за ним и постсоветская Россия) был автомобильной державой в полном смысле слова.

Какая я, однако, глупая! И о чем это я плачу?

Чем страна Советов могла похвастаться, скажем, в 80-е? «Москвичами», чьи владельцы проводили больше времени под машиной, чем в ней? «Волгами», которые знаменитый гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард называл превосходным тренажером для мышц рук? «Жигулями», представлявшими собой сами знаете итальянское что? Или КамАЗами — гордостью «Дакара», своей заводской подготовкой в одну калитку выносившими соперников-самоделкиных?

Фото: портал «АвтоВзгляд»

Конечно, с той поры много воды утекло. Но последние несколько лет показали, что никакая напасть, никакие экономические испытания, выпадающие на долю нашей экономики, не заставят замшелый и обленившийся отечественный автопром зашевелиться и стряхнуть с себя сонное оцепенение. Вон — китайцам хватило десятка лет, чтобы вылезти из полного ужаса, и сейчас они потихоньку нагибают весь мир.

Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить какой-нибудь Geely Emgrand EC7 2015 года выпуска с нынешними автомобилями той же компании. Отечественные автомобилестроители после тридцати лет «свободного предпринимательства"ничего подобного предъявить не могут. И что характерно — они даже не считают нужным беспокоиться о каком-то прогрессе.

СИДИМ РОВНО

Портал «АвтоВзгляд» уже приводил показательную выдержку из заявления главы АВТОВАЗа Максима Соколова: «Инженерный опыт показал, что невозможно сделать турбомотор с помощью простой установки турбокомпрессора на атмосферный двигатель. Придется почти полностью перелопатить базовый мотор: поменять материалы, систему смазки, охлаждения, вентиляции картера.

В итоге турбодвигатель выйдет дороже атмосферного минимум на 50%. Нельзя и просто применить турбомотор на серийной машине вместо атмосферного. Возросшие мощностные параметры потребуют серьезной переработки автомобиля: коробки передач (под высокий крутящий момент), подвески, тормозов, системы охлаждения. В итоге и автомобиль с турбиной станет примерно вполовину дороже..."

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

В том же духе рассуждал и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин, по мнению которого водитель — отнюдь не референт в вопросах оснащения автомобиля, так что производителю решать, каким быть машине. А значит — что? Сидим ровно и не рыпаемся. Ибо — помните? — и так сойдет. В полной мере все вышесказанное двумя ответственными работниками касается и автоматических коробок передач, и ESP, и т.д. и т.п.

Сердобольное государство тащит на себе обузу, именуемую российским автопромом, всемерно оберегая его от ударов судьбы.

А автопром, комфортно расположившись на государственных закорках, закономерно не желает реформироваться. И пока такое положение вещей будет сохраняться, отечественный потребитель всеми правдами и неправдами постарается избегать навязываемых ему полуфабрикатов — будь они хоть с ладьей, хоть с крылышками на капоте.