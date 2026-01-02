И так сойдет: почему российский автопром застрял в прошлом веке

«Может ли автомобильная держава не обладать компетенциями в области проектирования или создания автоматической коробки передач?» — задается животрепещущим вопросом к.т.н. Егор Васильев в статье, опубликованной агентством экономической информации «Прайм». И тут же сам на него отвечает: «Наверное, подобная ситуация невозможна».
КОРЕНЬ ЗЛА
Да, бед у нашей автомобильной промышленности немало. Это и бортовая электроника, и музыка, и подушки безопасности, и системы динамической стабилизации, и полный привод. Перечисленные системы, узлы и агрегаты жизненно необходимы современному автомобилю.
Свое внимание эксперт Васильев заострил на одной из самых насущных проблем — блистательном отсутствии массовой отечественной автоматической коробки передач, и это в XXI-то веке. Подход он решил избрать обстоятельный, глубоко погрузившись в историю вопроса, который в нынешние времена стал крайне актуальным из-за тотального неумения молодого поколения водителей пользоваться «механикой», в просторечии — «мешалкой».
По его мнению, корень зла таится еще во временах Советского Союза, руководство которого не рассматривало легковушки в качестве массового продукта, на равных конкурирующего с общественным транспортом. Немалая цена «роскоши, а не средства передвижения» не способствовала конструктивным усложнениям, еще более повышавшим стоимость конечного продукта. Именно оттуда, вероятно, и пошло отношение к автомобилю, емко описываемое фразой «и так сойдет».
С наступлением в России эпохи дикого капитализма проблема лишь усугубилась. Тратить средства на разработку сложных технологий никто не собирался. Отечественный автопром занял вполне комфортную для себя нишу бюджетных ТС, отдав более дорогие сегменты в полное распоряжение иностранных производителей. В условиях преобладания обнищавшего населения это был весьма прагматичный выбор.
Но постепенно немудрящие машинки вышли из моды, потеряв былую привлекательность. При этом постигать что-то новое, выходящее за рамки привычных производственных процессов, российские автопроизводители не торопились. Вместо этого они вовсю пользовались и пользуются защищающими их протекционистскими мерами.
СОННОЕ ОЦЕПЕНЕНИЕ
Впрочем, стоит усомниться в том, что СССР (а за ним и постсоветская Россия) был автомобильной державой в полном смысле слова.
Какая я, однако, глупая! И о чем это я плачу?
Чем страна Советов могла похвастаться, скажем, в 80-е? «Москвичами», чьи владельцы проводили больше времени под машиной, чем в ней? «Волгами», которые знаменитый гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард называл превосходным тренажером для мышц рук? «Жигулями», представлявшими собой сами знаете итальянское что? Или КамАЗами — гордостью «Дакара», своей заводской подготовкой в одну калитку выносившими соперников-самоделкиных?
Конечно, с той поры много воды утекло. Но последние несколько лет показали, что никакая напасть, никакие экономические испытания, выпадающие на долю нашей экономики, не заставят замшелый и обленившийся отечественный автопром зашевелиться и стряхнуть с себя сонное оцепенение. Вон — китайцам хватило десятка лет, чтобы вылезти из полного ужаса, и сейчас они потихоньку нагибают весь мир.
Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить какой-нибудь Geely Emgrand EC7 2015 года выпуска с нынешними автомобилями той же компании. Отечественные автомобилестроители после тридцати лет «свободного предпринимательства"ничего подобного предъявить не могут. И что характерно — они даже не считают нужным беспокоиться о каком-то прогрессе.
СИДИМ РОВНО
Портал «АвтоВзгляд» уже приводил показательную выдержку из заявления главы АВТОВАЗа Максима Соколова: «Инженерный опыт показал, что невозможно сделать турбомотор с помощью простой установки турбокомпрессора на атмосферный двигатель. Придется почти полностью перелопатить базовый мотор: поменять материалы, систему смазки, охлаждения, вентиляции картера.
В итоге турбодвигатель выйдет дороже атмосферного минимум на 50%. Нельзя и просто применить турбомотор на серийной машине вместо атмосферного. Возросшие мощностные параметры потребуют серьезной переработки автомобиля: коробки передач (под высокий крутящий момент), подвески, тормозов, системы охлаждения. В итоге и автомобиль с турбиной станет примерно вполовину дороже..."
В том же духе рассуждал и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин, по мнению которого водитель — отнюдь не референт в вопросах оснащения автомобиля, так что производителю решать, каким быть машине. А значит — что? Сидим ровно и не рыпаемся. Ибо — помните? — и так сойдет. В полной мере все вышесказанное двумя ответственными работниками касается и автоматических коробок передач, и ESP, и т.д. и т.п.
Сердобольное государство тащит на себе обузу, именуемую российским автопромом, всемерно оберегая его от ударов судьбы.
А автопром, комфортно расположившись на государственных закорках, закономерно не желает реформироваться. И пока такое положение вещей будет сохраняться, отечественный потребитель всеми правдами и неправдами постарается избегать навязываемых ему полуфабрикатов — будь они хоть с ладьей, хоть с крылышками на капоте.