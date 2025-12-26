Минпромторг хочет дать российским автозаводам отсрочку по утильсбору

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Согласно упомянутому документу, отсрочку в том числе могут получить компании, выпускающие прицепы в нашей стране. Суть инициативы в том, чтобы передвинуть уплату налога за четвертый квартал текущего года, а также за первый-третий кварталы следующего, на декабрь 2026-го.

Предложение министерства даст возможность нашим автозаводам выделить оборотные средства для превентивной закупки запчастей, своевременной выплаты зарплат сотрудникам и реализации инвестиционных программ. В результате конвейеры производителей автомобильной техники должны работать бесперебойно, и можно будет не прибегать к заемному финансированию, которое на сегодняшний день остается крайне дорогим.

Кстати сказать, подводя итоги уходящего года, Президент России Владимир Путин выразил надежду, что рост ставок утильсбора не будет вечным, о чем ранее уже сообщал портал «АвтоВзгляд».