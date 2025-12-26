311

Минпромторг хочет дать российским автозаводам отсрочку по утильсбору

Проект соответствующего постановления уже подготовлен

Специалисты Минпромторга предложили перенести сроки оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных автопроизводителей. Отсрочка платежей должна по мнению чиновников обеспечить финансовую стабильность предприятий.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Минпромторг хочет дать российским автозаводам отсрочку по утильсбору

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Согласно упомянутому документу, отсрочку в том числе могут получить компании, выпускающие прицепы в нашей стране. Суть инициативы в том, чтобы передвинуть уплату налога за четвертый квартал текущего года, а также за первый-третий кварталы следующего, на декабрь 2026-го.

Предложение министерства даст возможность нашим автозаводам выделить оборотные средства для превентивной закупки запчастей, своевременной выплаты зарплат сотрудникам и реализации инвестиционных программ. В результате конвейеры производителей автомобильной техники должны работать бесперебойно, и можно будет не прибегать к заемному финансированию, которое на сегодняшний день остается крайне дорогим.

Кстати сказать, подводя итоги уходящего года, Президент России Владимир Путин выразил надежду, что рост ставок утильсбора не будет вечным, о чем ранее уже сообщал портал «АвтоВзгляд».

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует