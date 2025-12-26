В России работают над созданием минимум двух прототипов полностью беспилотных ТС

Через два года в нашей стране хотят построить и протестировать как минимум пару прототипов автомобилей пятого уровня автоматизации. Речь идет о полностью беспилотных моделях.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на утвержденное правительством актуализированное стратегическое направление в сфере цифровой трансформации транспортного комплекса. Ожидаемый результат описывается в дорожной карте по реализации проекта.

Но, как говорится, не все сразу. Для начала в следующем году в России появятся беспилотные машины четвертого уровня автоматизации, которые поедут по трассе М12 «Восток».

И еще до 2030 года в нашей Необъятной должен более чем в два раза вырасти пробег высокоавтоматизированных транспортных средств и коммерческого грузооборота с их использованием. Ожидается, что в 2026-м беспилотники пробегут по нашим дорогам 16,5 млн км, еще через год — 22,7 млн, а в 2028 — 35,3 млн.

