Бренд Tenet выпустил 50-тысячный автомобиль

Российский автомобильный бренд Tenet, появившийся на наших просторах как преемник популярной у нас китайской Chery, стремительно завоевывает отечественный рынок. Его модели быстро завоевали доверие покупателей, что позволило марке войти в тройку самых продаваемых в России по итогам последних месяцев. И вот — новый успех.

На заводе компании «АГР Холдинг» в Калуге выпущен 50-тысячный автомобиль марки Tenet. Знаковым стал кроссовер Tenet T7 в топовой комплектации Prime с интеллектуальным полным приводом. Данная версия отличается повышенной оснащенностью, включая цифровую панель с двумя экранами, комплекс систем активной безопасности и полный зимний пакет опций.

Это производственное достижение отражает уверенный рост нового бренда. По данным агентства «Автостат», модель Tenet T7 является самым продаваемым кроссовером в России в своем сегменте. В настоящее время на калужском предприятии налажено полноценное серийное производство трех моделей — T4, T7 и T8. Процесс включает в себя полный цикл: сварку, окраску и финальную сборку.

Подготовка к выпуску каждой модели потребовала серьезной модернизации конвейера. Были переоборудованы цеха, внедрены цифровые системы управления, а уровень автоматизации сварки кузовов доведен до 90%, что гарантирует высокую точность и качество. Особое внимание уделяется адаптации машин к российским условиям: кузова проходят специальную антикоррозийную обработку и получают усиленные защитные покрытия.

Достижение рубежа в 50 000 автомобилей подтверждает стабильность производственных процессов. Завод продолжает работать над увеличением доли российских комплектующих, расширяя сотрудничество с отечественными поставщиками и наращивая уровень локализации.