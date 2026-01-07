За что боролись: неуклюжая поддержка отечественного автопрома обернулись бедой

Опубликованные в конце 2025 года Росстатом данные по выпуску автомобилей в России почему-то большой сенсации не сделали. А зря, между прочим — темпы падения производства отечественного транспорта должны были по крайней мере насторожить тех, кто отвечает за функционирование отрасли и за финансовую политику. Возможно, так оно и случилось, но портал «АвтоВзгляд» никаких подтверждений тому пока не заметил.

Производство автотранспортных средств, включая прицепы и полуприцепы, на территории России сократилось за 10 месяцев текущего года на 22,2% по сравнению с тем же периодом 2024-го, огорошил нас Росстат. Выпуск легковых автомобилей за этот срок составил всего 90,4% от прошлогоднего.

Положение не смог исправить даже ажиотаж — законное дитя жестокого утильсбора. Октябрь вообще ушел в пике — на 46,7% к октябрю 2024-го и на 24,8% - к минувшему сентябрю. Это при том, что в целом рост российской промышленности за 10 месяцев составил 1% - да, немного, но все же рост.

СМУТНЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ

Всерьез негативная статистика растревожила разве что Центр стратегического развития (ЦСР), который немедленно провел свое исследование, но поводов для оптимизма не обнаружил. «Российский автопром по итогам 10 месяцев 2025 года уверенно возглавляет антирейтинг по падению выпуска.

Динамика демонстрирует не просто коррекцию после посткризисного всплеска 2022-2023 годов, а устойчивый нисходящий тренд, указывающий на структурное истощение отрасли", — к такому неутешительному выводу пришли эксперты Центра.

Не удовлетворившись очевидным, они решили копнуть чуть глубже. «Заметное ухудшение положения автопрома подтверждается и финансовыми показателями отрасли. Доналоговая прибыль сектора производства автомобилей за девять месяцев 2025 года составила 48,3 млрд руб., что оказалось более чем в 3 раза ниже результата за аналогичный период предыдущего года... В этих условиях рентабельность продаж сегмента автомобильной промышленности рухнула почти до минимальной отметки 2021 года, составив 1,2%».

Наверное, стоит напомнить: речь идет отнюдь не о здоровье каких-то там зарубежных концернов, переживать за которые мы не обязаны, да и не собираемся. Нет, в беде оказалось наше родное производство, о котором на словах денно и нощно печется так называемый финансово-экономический блок правительства.

Меня начинают терзать смутные подозрения. У Шпака — костюм, у посла — медальон, у патриарха — панагия...

Мои подозрения, конечно же, касаются другого предмета. Мнится мне, что поддержка отечественной автомобильной отрасли имела своей целью достичь как раз обратного. Впрочем, я могу и ошибаться.

КНУТ ВМЕСТО ПРЯНИКА

К выводам исследования прислушиваешься не потому, что оно преподносит «жареные» факты. И не потому, что проведено некоммерческой организацией. И даже не потому, что председателем ее совета является сам Максим Решетников. Все гораздо проще: описанный клинический статус автопрома — это не факт, а гораздо больше, чем факт. Так оно и есть на самом деле.

Изменение, пожалуй, к худшему, как сказал джентльмен, когда ему разменяли полкроны на два фальшивых шиллинга и шесть пенсов.

Привели отрасль к кризису не только внешние обстоятельства, которые весьма непросты. Большой вклад внесли и разнонаправленные нескоординированные метания министерств, ведомств и ведущих предприятий страны, элементарно не просчитавших кумулятивную мощь эффекта, вызванного их действиями.

Началось все с благого намерения заставить иностранцев в спешном порядке обрусеть — причем, сразу с помощью кнута, а не пряника. Но утильсбор, не принеся пока никаких положительных сдвигов, резко взвинтил цены на машины и уронил спрос. На это весьма удачно наложилось повышение Банком России ключевой ставки до немыслимых высот, что вызвало рост стоимости автокредитов.

КОНСЕРВАЦИЯ НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Меры государственной поддержки, призванные в пожарном темпе реанимировать спрос на отечественные машины, также оказались непродуманными и малодейственными. От льготных программ вряд ли было много толка помимо расходования бюджетных средств. Новые требования к локализации автомобилей такси имеют все шансы пребольно ударить по перевозчикам.

Две трети компаний не планируют обновление из-за низкой окупаемости и высокой стоимости подходящих моделей при том, что 72% таксопарков не соответствует новым правилам. Эксперты «Российского союза промышленников и предпринимателей» (РСПП) считают, что под давлением обстоятельств могут уволиться 20% водителей.

Аналитический центр при правительстве Российской Федерации еще более пессимистичен — при введении в действие указанных нормативов работу потеряют порядка 51% от общего числа водителей.

Отрасль оказалась в структурном кризисе, причем действия чиновников не стимулируют ее развитие, а наоборот, консервируют неконкурентоспособность. Для того, чтобы наладить полноценное отечественное производство на достойном технологическом уровне и с высоким качеством конечного продукта, требуются масштабные инвестиции.

Однако высокие процентные ставки за заемные средства и низкая рентабельность автопрома не привлекут деньги бизнеса, бюджетные же возможности государства ограничены.