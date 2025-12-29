Ford планирует зарегистрировать в России два товарных знака

Головной офис хорошо знакомой россиянам компании Ford подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в РФ. Решив защитить свою интеллектуальную собственность у нас, американцы начали с простых решений.

Автогигант из США покинул отечественный рынок еще в 2019 году

Согласно информации из открытой электронной базы Роспатента, Ford на сегодняшний день намерен получить охранные права на свой логотип, причем сразу в двух вариациях. Подразумеваются версии на как на русском, так и английском языке.

В случае положительного решения со стороны российского ведомства, заокеанский автопроизводитель получит возможность торговать у нас запчастями, автомобильным софтом и хардом, а также сможет оказывать услуги по техобслуживаю и ремонту транспортных средств.

Напомним, «Форд» свернул свой бизнес у нас около семи лет назад. В 2022-м компания избавилась от своей 49-процентной доли в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой «Соллерс». Последняя, кстати, получила активы зарубежных партнеров в Набережных Челнах и Елабуге. В течение пяти лет предусмотрена возможность обратного выкупа.