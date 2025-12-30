Ford намерен зарегистрировать еще 10 товарных знаков в России

Заокеанский автогигант Ford, свернувший бизнес в нашей стране в 2019 году, в конце декабря направил 10 новых заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Соответствующие обращения, как и положено, поступили в Роспатент.

Согласно открытой электронной базе ведомства, головной офис американской компании Ford Motor Company пожелал получил охранные права на наименования Bronco, Expedition и Explorer, а также F-150, Mustang, Ranger, Tourneo и Transit. Многие из них хорошо знакомы жителям нашей страны, поскольку у нас официально продавались одноименные автомобили. Весь перечень проходит по 12-му классу в международном ранжире, то есть связан непосредственно с «живыми» машинами и запчастями для них.

Отметим, что в отдельной заявке обозначена регистрация люксовой марки Lincoln и ее логотипа, с которым выпускаются соответствующие автомобили. В этом случае американцы рассчитывают не только на торговлю автомобилями, но и их ремонт и рекламу — классы 35 и 37.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Ford планирует зарегистрировать в России два товарных знака. Американские производители не подавали заявки с 2013 года.