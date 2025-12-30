Jetour запатентовал дизайн нового внедорожника

Поднебесный бренд Jetour, которым владеет Chery, обзавелся правами на экстерьер нового внедорожника. Он должен войти в линейку Zongheng, ее первенца привезут на отечественный рынок в следующем году. Речь идет о «проходимце» под названием G700.

Возможно, он получит имя G800 и приедет в Россию, как и G700

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», вероятно, новинка получит индекс G800. Судя по изображениям из патентной базы КНР, свежий внедорожник сделают достаточно габаритным. Длина кузова явно превышает 5000 мм, на наличие третьего ряда кресел в салоне намекает ровная линия крыши. «Фишкой» экстерьера можно считать С-образную оптику со световой перемычкой. Радиаторная решетка лишена рамок, зато китайцы позаботились о множестве вертикальных прорезей.

Судя по выдвижным дверным ручкам, которые «поднебесным» автостроителям запретят использовать в 2027 году, облик «восьмисотого» пока является предсерийным. На эскизе также обозначен лидар, наружные зеркала заменены камерами.

Новинку «вооружат» гибридной 904-сильной установкой с маркировкой CDM-O. Это параллельная система, где напрямую с колесами взаимодействуют электромоторы и двухлитровый 211-сильный ДВС. Прилагается батарея на 34,1 кВт·ч.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал о внедорожнике G700.