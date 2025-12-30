Названы сроки запуска оставшихся российских автозаводов, брошенных иностранцами

До конца лета следующего года в нашей стране запустят все автозаводы, покинутые зарубежными инвесторами. После ухода иностранных глобальных брендов на ноги уже встали 80% предприятий, которые в итоге занялись производством собственных линеек.

Как сообщает ТАСС, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил об этом в рамках интервью телеканалу «Россия — 24». Оказалось, что остатки наших бездействующих автосборочных предприятий ждет второе рождение в обозначенный срок. Все брошенные площадки успели обзавестись различными бенефициарами, причем не только российскими, но и дружественными зарубежными. В частности, речь идет о партнерах из Юго-Восточной Азии.

Новые компаньоны из-за границы готовы следовать российской политике, касающейся развития и создания универсальных архитектур для автомобилей общими усилиями. Упор будет сделан на единую базу компонентов с использованием отечественных комплектующих, отметил г-н Мантуров. По его словам, власти надеются, что в итоге в 2030 году объем российского авторынка вырастет до 2,5 млн машин.