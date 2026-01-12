Французская «задняя»: Stellantis распродает имущество и пересматривает стратегию

Скупка автобрендов и заигрывание с электромобилями дорого стоили концерну Stellantis, собравшему под своим крылом чуть ли не десяток очень именитых некогда марок: продажи падают, прибыли, если вообще есть, существенно ниже ожиданий, а будущее — туманно, как никогда. Утро, когда французы «проснулись», развернулось не только головной болью, но и острой необходимостью что-то в концепции своей работы менять. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Правило «3Ф», которое в развернутом виде звучит как «никогда не покупай Форд, Фиат и все французское», практически в полном объеме воплотил в себе гиперконцерн Stellantis, пропылесосивший рынок и собравший под свои знамена и FIAT, и Peugeot, и Citroёn, и Jeep, и еще целую кучу брендов. Из такой кооперации вышла череда довольно однотипных машин и посредственных решений.

Вряд ли фанатам Jeep запал в душу Cherokee, построенный на базе Alfa Romeo Giulietta. Эпоха «это другое» постепенно подходит к своему логическому завершению, укладывая европейского автогиганта с мировыми амбициями на правый бок. Не обошлось, конечно, и без электромобильного помешательства, которое сегодня выглядит как бомба замедленного действия, заложенная под европейским автопром, в частности.

Происходящее на рынках и в недрах концерна имело столь впечатляющие последствия, что не удержался на свое месте и всесильный его глава Карлос Таварес, который первого декабря прошлого года внезапно подал в отставку. Опытный менеджер не захотел «уходить на дно» вместе с неповоротливой и потерявшей ход «баржей», им же самим и порожденной. Новому лидеру компании Антонио Филоза предстоит не просто справиться со штормом, но и полностью перекроить стратегию, которая уже не отвечает запросам: требуется вернуть доли рынков и повысить прибыльность. Причем — весьма оперативно.

Фото Joao Filipe/globallookpress.com

И тут в Stellantis внезапно обнаружили, что в компании полно внутренних противоречий. Например, Peugeot конкурирует с Opel за одних и тех же клиентов, а премиальные DS и Lancia так и вовсе никого не удивили и не привлекли. Мрачным выглядят «успехи» FIAT и Alfa Romeo в США: общий объем продаж двух брендов соизмерим с итоговыми цифрами одного только Dodge Charger Daytone. Под ударом и Chrysler, чей модельный ряд сократился до двух минивэнов Voyager и Pacifica. Так себе наследство досталось мосье Филоза, не находите?

Первым делом «под нож» пойдут электромобили, водородные и автономные технологии. Уже понятно, что эти направления прибыли в оценочной перспективе не принесут, новых клиентов не привлекут, а тянуть их по воле политиков — уже не по карману. Не поверите, но вопреки истошным крикам об «экологичности» Stellantis планирует нарастить инвестиции в богомерзкий ДВС, а стратегию тотальной электрификации, наоборот, ждет полный «отворот-поворот».

Не прошло и года, что называется. Такими темпами, в угоду прибыли, экономике и реальным потребностям нищающего населения, дождемся от французов перерождения Citroёn 2CV (он же «гадкий утенок») и будем его боготворить: дешевый, простой и надежный автомобиль и нам в России тоже очень нужен.