АВТОВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе

Отечественный автогигант АВТОВАЗ снова стал трудиться пять дней в неделю. Предприятие вошло в стандартный режим, как и было запланировано.

Об этом сообщила пресс-служба автосборочного предприятия. Приказ о его возвращении к пятидневному рабочему графику с 1 января 2026-го подписал глава АВТОВАЗа Максим Соколов. Прежде, начиная с 29 сентября прошлого года, сотрудники завода работали по четыре дня в неделю.

По словам г-на Соколова, в 2025-м волжскому автогиганту удалось выпустить 325 тыс. автомобилей. В этом году производственные объемы должны увеличиться примерно на четверть. Согласно прогнозу топ-менеджера, с конвейера может сойти до 400 тыс. машин.

Напомним, в 2024-м тольяттинцы нарастили выпуск автомобилей на 40%, с конвейера сошло 525,5 тыс. Тогда россияне приобрели 459 тыс. машин с шильдиком отечественной марки LADA.

