К системе экстренного оповещения в России подключили более 1 млн авто

К отечественной системе экстренного аварийного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС с января по декабрь минувшего года подключили более миллиона машин. Автомобилисты передали на 17% вызовов больше, чем в 2024-м.

В 2025 году водители вызывали оперативные службы более 100 тыс. раз

Об этом сообщили представители пресс-офиса АО «ГЛОНАСС». По их словам, за 10 лет работы вышеупомянутая российская система была установлена на 13,3 млн автомобилей, в общей сложности через комплекс поступило 542 тыс. вызовов за указанный период.

В нашей стране к ЭРА-ГЛОНАСС в обязательном порядке подключают все транспортные средства, начиная с 2017 года. В частности, связанные с системой кнопки SOS устанавливаются на автомобили прямо на конвейерах заводов-изготовителей. Раньше исключением были ввозимые из-за рубежа иномарки, но с 1 апреля и для них начнут действовать аналогичные правила.

Отметим, что с помощью тревожной кнопки, нажатой водителем, специалисты получают координаты происшествия в среднем за 19 секунд, что позволяет быстро отреагировать на случившееся.

