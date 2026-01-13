Эксперт Васильев объяснил, почему «электрички» уступят место компактным ТС с ДВС

Недолгая эра электромобилей как никогда близка к своему закату. «Зеленые» транспортные средства разочаровали массового потребителя целом рядом показателей, начиная от неразумно высокой начальной цены и заканчивая разорительными эксплуатационными расходами. Более того, речь сейчас уже идет не просто о тотальном возврате интереса автолюбителей к традиционным авто, а к их компактным представителям. Почему, порталу «АвтоВзгляд» объяснил автоэксперт Егор Васильев.

Абсолютное большинство современных автопроизводителей взяли курс на «зеленые» авто, старательно продвигая экологическую повестку, делая ее одним из рыночных преимуществ. Однако электромобили, которые предлагаются экологически озабоченным покупателям, странным образом не соответствуют политкорректным декларациям. Ведь абсолютное большинство электрокаров — это крупные и избыточно мощные средства передвижения, отличающиеся невероятной динамикой и, конечно, высокой отдачей силовых агрегатов.

Кроме того, благодаря использованию мощных аккумуляторных батарей они обладают и массой, превышающей этот показатель у их бензиновых или дизельных собратьев. Что требует еще больше энергии для перемещения в пространстве и вряд ли способствует повышению экологической ценности подобного транспорта. В результате произошла подмена понятий. Или даже глобальное мошенничество, цель которого — не защита природы, а извлечение прибыли из наиболее активной и платежеспособной аудитории.

Прицел делается на тех, кто до этого покупал дорогие спорткупе с мощными ДВС или престижные авто бизнес- и представительного класса. Причем, заметим, часто для этих людей важна не природа, а то, как их воспринимают другие. Но в последнее время первоначальная привлекательность «электричек» стала снижаться. Ведь очарование высокотехнологической новинки очень быстро сменилось букетом эксплуатационных проблем.

Фото: Andrey Titov/globallookpress.com

В итоге на рынке электрической мобильности случился кризис. Продажи стали замедляться, а массовая аудитория, которая могла бы ускорить развитие отрасли, так не соблазнилась идеями новой мобильности. Может быть из-за того, что по-настоящему «зеленая» мобильность должна подразумевать совсем другие характеристики электромобилей. В первую очередь — невысокие мощность и динамику, небольшие габариты и малый вес. Только вот автостроителю вряд ли удастся задорого продать такое транспортное средство.

А дешевые автомобили нынешний автопром делать уже не умеет. Себестоимость производства компактного авто практически не отличается от стоимости изготовления крупноразмерного. Впрочем, здесь ситуация с компактными электрокарами мало чем отличается от таковой в мире традиционных ТС.

Ведь, как это ни удивительно, но маленькие машинки довольно долго доминировали на авторынке, являясь наиболее массовыми представителями мира мобильности. После окончания Второй мировой войны при небольшом количестве доступных ресурсов и нехватке денег у населения именно компактные машины поставили мир на колеса. Rover Mini, Peel P50, BMW Isetta, FIAT 500 (Nuova 500), Messerschmitt KR200, Honda N360, Subaru 360 — прекрасные примеры того, как должен выглядеть городской автомобиль.

Однако, как это происходит и в дикой природе, по мере развития экосистемы, они стали прекрасной кормовой базой для более серьезных хищников. В какой-то момент фокус в продвижении автомобильной продукции сместился не в сторону финансовой доступности, а в направлении мощности, динамики, управляемости и комфорта. Машина из средства передвижения и утилитарного инструмента стала превращаться если не в элемент роскоши, то, по крайней мере, в инструмент демонстрации личного превосходства над окружающими.

Фото: globallookpress.com

Похоже, что благополучные периоды в истории человечества всегда сопровождается укрупнением авто. То же самое произошло и с электромобилями. По какой-то таинственной причине автопроизводители стали массово создавать мощные, роскошные, большие и, разумеется, дорогие электрокары, отказываясь от компактных. Возникает вопрос — зачем и почему?

А тут все довольно логично. Благодаря простоте базовой конструкции электрокаров, автопроизводители пытались запустить карусель потребительского спроса, при которой срок жизни машины приближается к сроку жизни гаджета. Но такая схема работает только в очень благоприятных экономических условиях, причем с очевидной перспективой их дальнейшего улучшения. А мир в последнее время живет в довольно турбулентной реальности.

И это не предполагает безоблачное существование современной концепции электрической мобильности. Хотя есть нюансы. Из-за бурного развития современных электрических технологий случился не только стремительный рост нормальных электромобилей. Появились новые виды мобильных электрических «микробов», которые с успехом сумели занять нишу компактных электрокаров.

Речь идет о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) на электротяге, взрывной рост числа которых привел к тому, что потребовалось даже изменение законодательства и дорожной инфраструктуры для того, чтобы их вмешательство в нашу жизнь было не столь разрушительным. И, похоже, что парадоксальным образом именно электроскутеры и подобные им двух- и даже одноколесные средства передвижения приведут к медленному упадку больших динозавров электрической мобильности. Скорость устаревания которых просто потрясает.

Фото: freepik.com

Так что, скорее всего, нас ждет дальнейшее снижение востребованности электрических авто на рынках Европы, при сохранении их относительно стабильного положения в Китае. Российские потребители, в массовом порядке, на электрокары пересаживаться не будут, несмотря на все меры поддержки электрической мобильности. И дорого, и неудобно. Да и бурного роста количества пользователей СИМ вряд ли стоит ожидать по причине нашей климатической некомфортности.

Иными словами, нам, похоже, стоит ожидать увеличения видового разнообразия компактных авто с двигателем внутреннего сгорания: их ренессанс вполне возможен. Особенно с учетом того, что современные жители мегаполисов все чаще меняют свои приоритеты от путешествий на большие расстояния в сторону коротких поездок в удобной и комфортной городской инфраструктуре.

И лично мне кажется, что для современных жителей больших городов именно небольшие машины с ДВС — наиболее приемлемый, экологичный и доступный вид транспорта. Да и места на дорогах он занимает намного меньше.