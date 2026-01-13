Для российского внедорожника Aurus Komendant запатентовали новые фонари

Институт НАМИ успешно оформил патент на фонари нового образца, предназначенные для люксового отечественного внедорожника Aurus Komendant. Графика стала другой, однако конфигурация блоков по-прежнему узнаваема.

Как удалось выяснить порталу «АвтоВзгляд», соответствующие изображения опубликованы в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

На сегодняшний день о сроках премьеры посвежевшего «Коменданта» перед лицом широкой общественности ничего неизвестно. Как и раньше, автомобили выпускают в Елабуге. Модель поставили на конвейер в конце осени 2022 года.

Напомним, в движение внедорожник приводит 598-сильная V-образная битурбированная «восьмерка». Производители предусмотрели девять вариантов окраски кузова и семь видом оформления салона.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Aurus Komendant превратился в беспилотник.