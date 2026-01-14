Ford направил очередные заявки на регистрацию товарных знаков в России

Хорошо известный заокеанский автоконцерн Ford подал три заявки на регистрацию новых товарных знаков в нашей стране. Компания по-прежнему уделяет внимание отечественному рынку, хотя и свернула свой бизнес в РФ еще в 2019 году.

Соответствующая информация появилась в открытой электронной базе Роспатента. Согласно документации, речь идет непосредственно о логотипах «Форд» и Motorcraft, а также изображении скачущей лошади. Заявки, направленные головным офисом американского автостроителя, поступили в отечественное ведомство в январе наступившего года.

Если «Форд Мотор Компани» удастся реализовать намеченные планы, у нее появится возможность легально торговать на нашей территории автомобилями, запасными деталями к ним, смазочными материалами и моторными маслами.

Напомним, в 2022-м Ford избавился от 49-процентной доли в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой «Соллерс». Подразумеваются площадки в Елабуге и завод в Набережных Челнах. В течение пяти лет сохраняется возможность обратного выкупа активов.

