C конвейера сошел первый серийный внедорожник iCaur V27

В Китае выпустили первый серийный экземпляр iCaur V27, официально стартовало массовое производство модели. Ее премьера состоится в нашей стране уже в этом году.

V27 легко узнать снаружи благодаря ретро-образу, в котором круглая оптика сочетается с брутальным кузовом длиной более пяти метров. Еще одним ярким элементом экстерьера стала двухсекционная панорамная крыша.

Внедорожник «вооружен» двухмоторной 456-сильной установкой и батареей емкостью 34,3 кВт·ч, обеспечивающей запас хода более 800 км в смешанном режиме. На чистой электротяге удастся проехать 120 км. На ускорение до «сотни» требуется всего 5,9 секунды, предусмотрен «умный» полный привод i-AWD.

Отметим, что уже в стартовой комплектации на борту установлено семь подушек безопасности, а также комплекс отвечающих за нее активных и пассивных систем. Новинка разработана с оглядкой на европейские стандарты надежности, автомобиль успешно прошел серию дорожных и климатических тестов по всему миру.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в линейку автомобилей iCaur войдет восемь моделей.