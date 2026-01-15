Закрыть нельзя оставить: Kaiyi хоронить рано, но и перспектив у бренда в России нет

Первая рабочая неделя нового года всегда богата слухами и сплетнями о его перспективах, а изнанка автомобильного мира России — благодатная почва для пересудов. Одним из первых под раздачу попал китайский бренд Kaiyi, который, надо отдать должное, самостоятельно подкинул повод для торжественного начала похоронной церемонии в СМИ. Впрочем, выводы, как подсказывают знающие люди, делать еще рано. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Источник портала «АвтоВзгляд» не подтвердил, но и не опроверг исход марки из страны

Веретено новостей, часто излишне жестокое к именам и маркам, прошлось плугом по собираемым в Калининграде китайским автомобилям Kaiyi. Мол, самое время заказывать «отходняк», «Каи» станет первой жертвой 2026-го. Причину ушлые журналисты и блогеры усмотрели в, мягко говоря, неуместном действе, организованном самим же производителем: не продлил срок действия домена, который был оплачен до 12 января, и сайт компании рухнул.

В этом усмотрели первые отзвуки скорого исхода китайской, глубоко синтетической марки с российского рынка. С другой стороны, первые «сомнения» о ее будущем появились еще несколько месяцев назад, а количество автомобильного стока у дилеров, как, кстати, и самих дилеров, начало сокращаться еще раньше.

Тишина в официальном эфире лишь подкинула «масла в огонь»: «поднебесную» марку буквально похоронили. Но, как оказалось, преждевременно. Более того, источник портала «АвтоВзгляд», знакомый с ситуацией, подтвердил: восточный партнер, далее дословно, «еще с осени не дает конечного ответа, и не принял решения ни о закрытии, ни о перезапуске бренда».

Фото производителя

А калининградский «Автотор», ранее занимавшийся продажами автомобилей «Каи» в России, более к их продвижению отношения не имеет, сконцентрировавшись исключительно на выпуске. Иными словами, судьба марки действительно находится в подвешенном состоянии, но о скором закрытии говорить рано.

Впрочем, перспективы 2026-го года, который уже сейчас обещается быть крайне сложным для автомобильного рынка нашей страны (эксперты АЕБ, в частности, прогнозируют снижение продаж и провал в первом квартале), таковы, что на задворки отечественной автоистории может отправится не только Kaiyi, но и целый ряд других брендов из КНР.