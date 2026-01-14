Эксперты АЕБ объяснили нежелание китайцев локализовывать автопроизводство в РФ

Четвертый год массового исхода импортных автобрендов из нашей страны подходит к концу, а некоторые конвейеры в России так и остались в простое. Несмотря на заявленные старты, о которых рассказали на недавно прошедшей конференции Ассоциации европейского бизнеса, посвященной итогам ушедшего года (АЕБ), китайцы не торопятся занимать «свободные места» и развивать бизнес в наших широтах. Причина тривиальна. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Эксперты не только подвели черту под 2025-м, но и обозначили некоторые перспективы 2026-го. А тут не все гладко, хотя позитивные тенденции тоже просматриваются. В частности, Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев заявил, что пустых конвейеров в России скоро не останется, а несколько автобрендов из КНР объявят о запуске локальной сборки. Позитивно? Еще бы.

Однако четыре минувших с начала «Большого Исхода» года и сам факт наличия пустующих мощностей подсказывает, что в «датском королевстве» далеко не все гладко: в нормальных условиях автозаводы простояли бы бесхозными пару часов. Почему же китайцы столь медленно идут в сторону открытия собственных сборочных мощностей в России? Что мешает богатому и мудрому восточному партнеру оперативно захватывать пустующие ниши хоть ложкой, хоть половником?

Причину тому г-н Калицев тоже назвал: реальная емкость отечественного рынка новых автомобилей составляет около 1,4 млн штук. Эта цифра может слегка колебаться благодаря инквизиторским мерам Минпромторга вроде утилизационного сбора и прочих «пополнений бюджета», однако реального роста в обозримом будущем не предвидится.

Фото: avtovzglyad.ru

Покупатель просто не хочет покупать новые машины: напомним, что рынок «вторички» за это время вырос и составил около шести миллионов сделок. Против того самого миллиона четырехсот в сегменте новых ТС. Автомобилист идет на доску бесплатных объявлений, а не в автосалон: дилеры жалуются, что даже сделки с б/у машинами, некогда потянувшиеся в сторону автосалонов, оперативно вернулись в частный сектор продаж.

С таким объемом продаж новых автомобилей, как подчеркивает уважаемый эксперт, вкладываться в локализацию производства в России — просто невыгодно. Финансовая целесообразность, зависимая от слишком большого количества неизвестных, может быть достигнута за годы.

Но китайцам такой подход не очень интересен: бизнес наш восточный партнер привык делать оперативно и сегодня. «Завтра» его не слишком, скажем деликатно, интересует. Отсюда и простои конвейеров, и визуальная неповоротливость множества китайских марок. Аналогично можно сказать о компонентах, расходных материалах и прочих составляющих автомобильной действительности, тесно связанной с ключевой и крайне емкой отраслью: производство того самого автомобиля.

В уравнение, помимо всего перечисленного, стоит добавить общемировую нестабильность, а так же ставку рефинансирования родного Центробанка, подъем налогов и «затягивание гаек» для бизнеса, которые, как ни странно, в тандеме совсем не способствуют росту покупательной способности. Скорее наоборот: те, кто еще вчера раздумывал о покупке машины, сегодня передумают.