АВТОВАЗ запустит продажи автомобилей SKM в 2026 году

Старт реализации российских коммерческих автомобилей SKM в нашей стране состоится в наступившем году. Новоиспеченный бренд принадлежит АВТОВАЗу, который не намерен откладывать дело в долгий ящик.

Как пишет ТАСС, об этом стало известно из содержания презентации, представленной Дмитрием Костроминым, занимающим в иерархии Волжского автозавода пост вице-президента по продажам и маркетингу.

Согласно обнародованным материалам, появление марки SKM на отечественном рынке должно усилить сегмент легких коммерческих автомобилей, выпускаемых АВТОВАЗом. Как оказалось, соответствующее решение принято топ-менеджментом предприятия в рамках развития модельного ряда LADA в 2026 году.

Напомним, шильдик трехбуквенного бренда должны получить пассажирские и грузовые фургоны. В середине осени 2025-го уже началась их сертификация, о чем ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд».