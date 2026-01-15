Кризис марки: сколько будут стоить новые LADA в 2026 году

Итоги 2025 года стали для АВТОВАЗа показателем глубокого системного кризиса предприятия, а не временными рыночными трудностями, которыми всеми силами пытаются объяснить сложившуюся ситуацию тольяттинские топ-менеджеры. Продажи бренда рухнули на 25%, составив около 330 000 автомобилей против 460 000 годом ранее.
ОБВАЛ, А НЕ СПАД
Это означает, что за двенадцать месяцев компания потеряла 130 000 покупателей. Особенно показателен провал ключевых моделей LADA: продажи Granta сократились на 28,4%, а Vesta — на 34,8%. Такое падение существенно глубже общего снижения российского авторынка на 15%, что указывает на серьезные внутренние проблемы автопроизводителя.
Главная причина фиаско — стремительная утрата ценового преимущества. Бренд, десятилетия державшийся на статусе «народного», оказался в ценовой категории, где вынужден конкурировать с более технологичными и хорошо оснащенными китайскими аналогами.
АМБИЦИИ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ
При этом планы автогиганта на 2026 год выглядят оторванными от рыночной конъюнктуры. Несмотря на то, что его дилерские центры переполнены непроданными машинами (остатки с прошлого года оцениваются некоторыми аналитиками в десятки тысяч единиц), завод с середины января вернулся к пятидневной рабочей неделе, нацелившись на выпуск 400 000 автомобилей. Эта стратегия «производства ради плана» игнорирует очевидный факт: потребитель больше не готов скупать устаревшие модели по завышенным ценам.
Анонсированные новинки года — мощная Vesta Sport и кроссовер Azimut с ожидаемой ценой от 2,7 и 2,8 миллионов рублей соответственно — рискуют остаться нишевыми продуктами для единиц, но не спасут массовые продажи (как не спасла их появившаяся в автосалонах летом 2025-го Iskra, нашедшая за это время менее 7000 владельцев). Реализация грандиозного плана выглядит сомнительной без радикального пересмотра ценовой и продуктовой политики.
НЕИЗБЕЖНОЕ ПОДОРОЖАНИЕ
Особенно если учесть, что начало 2026-го ознаменовалось очередным витком роста цен, официально связанным с повышением НДС с 20% до 22%. Это увеличение, по словам главы компании Максима Соколова, добавит к затратам завода минимум 2%, что неминуемо переносится на покупателя. Таким образом, даже без учета других издержек, базовый рост цен на 2-3% в нынешнем году предопределен макроэкономическими решениями государства.
Парадокс заключается в том, что власти, с одной стороны, субсидируют отечественного производителя, а с другой — фискальными мерами сокращают доступность его продукции для населения. Этот конфликт интересов оплачивает конечный потребитель.
РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА НЕДОСТУПНОСТИ
Так сколько же будут стоить «Лады» к концу года? Учитывая заявленные планы по производству и макроэкономический фон, к будущему декабрю цены на продукцию АВТОВАЗа имеют все шансы вырасти значительно больше, чем заявлено. Стартовые ценники, объявленные в январе, уже шокируют: «Гранта» — от 770 900 рублей (хотя реальная цена в салоне за комплектацию с минимальным оснащением начинается от 966 000), «Искра» — от 1,277 млн, «Веста» — от 1,55 млн.
В итоге под давлением инфляции и возможных корректировок со стороны завода с учетом по-прежнему затрудненной и сложной логистики с поставками комплектующих из-за рубежа, номенклатура которых все еще крайне высока, неизбежный рост тарифов на перевозки и другие производственные составляющие, эти цифры могут вырасти еще на 7-10%.
В результате даже базовая Granta в минимальной реально доступной комплектации уверенно превысит психологическую отметку в 1,1 миллиона рублей, а Iskra приблизится к 1,4 миллиона.
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ
В текущей ситуации потенциальным покупателям стоит проявлять максимальную осмотрительность. Во-первых, необходимо отказаться от иллюзий по поводам рекламных «стартовых» цен — их почти никогда нет в наличии. Следует заранее уточнять у дилеров реальную стоимость интересующей комплектации со всеми наценками и обязательными опциями.
Во-вторых, в условиях, когда новая LADA по цене почти сопоставима с подержанной иномаркой премиум-класса или новым китайским кроссовером, критически важно рассмотреть все альтернативы на рынке.
В-третьих, не стоит поддаваться импульсу и совершать покупку в период ценового шока первых месяцев года. Разумнее дождаться второй четверти, когда рынок может стабилизироваться, а дилеры — начать предлагать более выгодные условия кредитования или даже скидки для разгрузки складов. Главный совет — оценивать покупку не с позиции патриотизма, а с точки зрения разумной экономии и соотношения цены, качества и технологий.