Кризис марки: сколько будут стоить новые LADA в 2026 году

Российский авторынок, как и предрекали многие эксперты, в минувшем году ушел в штопор и вряд ли сумеет выправиться в наступившем. Напомним, что в 2025-м было реализовано 1 326 000 легковых авто против 1 571 238 в 2024-м. И прогнозы на 2026-й неутешительны — в лучшем случае будет достигнут прошлогодний результат. И на этом печальном фоне особенно плачевно выглядят перспективы флагмана российского автопрома — АВТОВАЗа. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Итоги 2025 года стали для АВТОВАЗа показателем глубокого системного кризиса предприятия, а не временными рыночными трудностями, которыми всеми силами пытаются объяснить сложившуюся ситуацию тольяттинские топ-менеджеры. Продажи бренда рухнули на 25%, составив около 330 000 автомобилей против 460 000 годом ранее.

ОБВАЛ, А НЕ СПАД

Это означает, что за двенадцать месяцев компания потеряла 130 000 покупателей. Особенно показателен провал ключевых моделей LADA: продажи Granta сократились на 28,4%, а Vesta — на 34,8%. Такое падение существенно глубже общего снижения российского авторынка на 15%, что указывает на серьезные внутренние проблемы автопроизводителя.

Главная причина фиаско — стремительная утрата ценового преимущества. Бренд, десятилетия державшийся на статусе «народного», оказался в ценовой категории, где вынужден конкурировать с более технологичными и хорошо оснащенными китайскими аналогами.

Фото avtovzglyad.ru

АМБИЦИИ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ

При этом планы автогиганта на 2026 год выглядят оторванными от рыночной конъюнктуры. Несмотря на то, что его дилерские центры переполнены непроданными машинами (остатки с прошлого года оцениваются некоторыми аналитиками в десятки тысяч единиц), завод с середины января вернулся к пятидневной рабочей неделе, нацелившись на выпуск 400 000 автомобилей. Эта стратегия «производства ради плана» игнорирует очевидный факт: потребитель больше не готов скупать устаревшие модели по завышенным ценам.

Анонсированные новинки года — мощная Vesta Sport и кроссовер Azimut с ожидаемой ценой от 2,7 и 2,8 миллионов рублей соответственно — рискуют остаться нишевыми продуктами для единиц, но не спасут массовые продажи (как не спасла их появившаяся в автосалонах летом 2025-го Iskra, нашедшая за это время менее 7000 владельцев). Реализация грандиозного плана выглядит сомнительной без радикального пересмотра ценовой и продуктовой политики.

НЕИЗБЕЖНОЕ ПОДОРОЖАНИЕ

Особенно если учесть, что начало 2026-го ознаменовалось очередным витком роста цен, официально связанным с повышением НДС с 20% до 22%. Это увеличение, по словам главы компании Максима Соколова, добавит к затратам завода минимум 2%, что неминуемо переносится на покупателя. Таким образом, даже без учета других издержек, базовый рост цен на 2-3% в нынешнем году предопределен макроэкономическими решениями государства.

Парадокс заключается в том, что власти, с одной стороны, субсидируют отечественного производителя, а с другой — фискальными мерами сокращают доступность его продукции для населения. Этот конфликт интересов оплачивает конечный потребитель.

Фото avtovzglyad.ru

РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА НЕДОСТУПНОСТИ

Так сколько же будут стоить «Лады» к концу года? Учитывая заявленные планы по производству и макроэкономический фон, к будущему декабрю цены на продукцию АВТОВАЗа имеют все шансы вырасти значительно больше, чем заявлено. Стартовые ценники, объявленные в январе, уже шокируют: «Гранта» — от 770 900 рублей (хотя реальная цена в салоне за комплектацию с минимальным оснащением начинается от 966 000), «Искра» — от 1,277 млн, «Веста» — от 1,55 млн.

В итоге под давлением инфляции и возможных корректировок со стороны завода с учетом по-прежнему затрудненной и сложной логистики с поставками комплектующих из-за рубежа, номенклатура которых все еще крайне высока, неизбежный рост тарифов на перевозки и другие производственные составляющие, эти цифры могут вырасти еще на 7-10%.

В результате даже базовая Granta в минимальной реально доступной комплектации уверенно превысит психологическую отметку в 1,1 миллиона рублей, а Iskra приблизится к 1,4 миллиона.

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ

В текущей ситуации потенциальным покупателям стоит проявлять максимальную осмотрительность. Во-первых, необходимо отказаться от иллюзий по поводам рекламных «стартовых» цен — их почти никогда нет в наличии. Следует заранее уточнять у дилеров реальную стоимость интересующей комплектации со всеми наценками и обязательными опциями.

Фото avtovzglyad.ru

Во-вторых, в условиях, когда новая LADA по цене почти сопоставима с подержанной иномаркой премиум-класса или новым китайским кроссовером, критически важно рассмотреть все альтернативы на рынке.

В-третьих, не стоит поддаваться импульсу и совершать покупку в период ценового шока первых месяцев года. Разумнее дождаться второй четверти, когда рынок может стабилизироваться, а дилеры — начать предлагать более выгодные условия кредитования или даже скидки для разгрузки складов. Главный совет — оценивать покупку не с позиции патриотизма, а с точки зрения разумной экономии и соотношения цены, качества и технологий.