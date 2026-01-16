3

На пол-шишечки: даже российским чиновникам уже не нужны сбежавшие автобренды

Почему на скорое возвращение покинувших РФ автостроителей рассчитывать не приходится

На ежегодной конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) выступавшие эксперты обыденно затронули тему возвращения мировых автомобильных брендов в Россию. Они даже обсудили, у каких марок этот процесс пройдет быстрее и наиболее безболезненно. Портал «АвтоВзгляд» традиционно интересуется тем тайным, что скрывается за явным.

Автор
Ефим Розкин

Изображение На пол-шишечки: даже российским чиновникам уже не нужны сбежавшие автобренды

Тема возможного камбэка беглых европейских и азиатских автостроителей в Россию всплывает в речах как экспертов, так и чиновников с завидной регулярностью. Только подвернись подходящий повод, уж они не упустят возможность опубликовать свои осторожные прогнозы. Недавно на ежегодной конференции АЕБ председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев не отказал себе в удовольствии поразмышлять, какие марки первыми вернутся в нашу страну.

ОВЦЫ И КОЗЛИЩА

Никакой инсайдерской информации от наших бывших партнеров он не раскрыл, а лишь предположил, что наибольший шанс вернуться с наименьшими потерями имеют те, кто не прекращал поддержку клиентов и дилерской сети, соблюдал гарантийные обязательства и сохранял деловые связи с российскими предприятиями. Компаниям, полностью разрушившим все контакты с нашей страной, надеяться на радушный прием вряд ли стоит. Короче говоря, кароши люблю плохой — нет.

Что действительно не вызывает сомнений, так это значимое преимущество Hyundai и Kia, мужественно сопротивляющихся мощному давлению со стороны западных правительств и не сворачивающих производство своих автомобилей — пусть полуподпольно, пусть под маркой Solaris. Что касается остальных, то тут приходится углубляться в область гаданий и вероятностей.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com
Так, г-н Калицев считает, что без особых проблем вернутся японские Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Subaru. Такой вариант вполне допустим, я лишь добавил бы в этот ряд баварскую BMW, которая также не закрыла представительство в РФ и не прекратила обслуживание официально проданных автомобилей.

Что касается потенциальных «лишенцев», то их также нетрудно вычислить — это Volkswagen, Renault и Mercedes-Benz, демонстративно плюнувшие в лицо своим покупателям, среди которых было и много искренних приверженцев означенных марок. Вроде бы, все по уму, согласно логике и внутренне непротиворечиво. Однако есть серьезные основания сомневаться в том, что на деле все окажется столь же просто и ранжировано.

Снизу всегда кажется, что кто-то наверху чего-то недодумал, в чем-то запутался, это еще в «Войне и мире» верно схвачено. Помните? «Ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт...»

Но беда не в том, что снизу так кажется, а в том, что порой так оно и есть.

НЕХВАТКА «НАПУГАННЫХ ПАТРИОТОВ»

Главной препоной для возобновления сотрудничество с глобальными автомобильными брендами считается санкционная политика Запада. Европейские правительства (да и американское, впрочем) не позволят подведомственным предприятиям восстанавливать экономические связи с Россией, пока не спадет русофобская истерия. А до момента, когда санкции будут отменены, пройдет не один год.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com
Но это препятствие далеко не единственное. Стоит задаться вопросом — а так ли безудержно рвутся на наш рынок иностранные производители? «Напуганных патриотов», — как изящно выразился один известный политический деятель, среди них исчезающе мало. Медом в России, как нас пытаются уверить, им не намазано. Когда-то второй рынок Европы находится в глубоком упадке.

У нас трагедии начинаются. Бронепоезд параличом разбило. С палкой ходит бронепоезд, а пройти не может.

Высоченная ключевая ставка выглядит одинаково запретительной как для потребкредитов, так и для инвестиционной деятельности. С одной стороны, она не способствует оживлению покупательной активности, с другой — заставляет крепко задуматься тех, кто хотел бы вернуться в Россию, поскольку это нереально без гигантских стартовых финансовых вложений. Грабительский утильсбор, планка которого будет только подниматься, также оптимизма иностранцам не добавит: хотя бы на начальном этапе им придется с ним уживаться.

КОМУ ВЫГОДНО?

А теперь давайте задумаемся: так ли уж нужны мировые марки простым отечественным автовладельцам? Теоретически — да, ностальгия присутствует. Однако ждут их наши граждане по вменяемым ценам. Если же локализованные «корейцы» будут стоить от трех миллионов, «японцы» — от четырех, а «немцы» — от шести, то энтузиазма у населения резко поубавится. А ведь именно так оно и случится, поскольку китайские компании подготовили «возвращенцам» благодатную почву, вздув цены на свои электронные погремушки.

Забавно, но возвращение ушедших брендов уже не особо нужно и чиновникам. Развивать собственный автопром они не в состоянии, но все бреши, пробитые в автоотрасли беглецами, закрыть так или иначе сумели. Это косвенным образом подтвердил в очередной раз первый вице-премьер Денис Мантуров, пообещавший в интервью телеканалу «Россия-24», что вскоре заработают все брошенные иностранными компаниями автозаводы.

Фото avtovzglyad.ru
Если верить его словам, то «80% площадок уже запустили свои линейки и до лета следующего года будут запущены до конца все площадки. То есть, у всех есть свои бенефициары, российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии». И зачем теперь им головная боль с бывшими партнерами? Но только если на пол-шишечки — на те самые 20%.

«Поднебесные» компании в отсутствие конкуренции потеряли берега. Пацаки чатланам на голову сели! Никуда уходить они не собираются — разве что всякая мелочь отсеется. Запас прочности у них достаточный, что бы нам ни пели про тяжелые времена для китайского автопрома, про ценовые войны, низкую маржинальность и колоссальную недозагрузку мощностей.

Ну и последнее. Поскольку в конечном счете вопрос о возвращении производителей в Россию будет решаться на уровне бюрократическом, при сильной персональной заинтересованности чиновничьего аппарата, то стройная схема приоритетов, изложенная г-ном Калицевым, может сильно скорректироваться в непрогнозируемую сторону.

