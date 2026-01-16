На пол-шишечки: даже российским чиновникам уже не нужны сбежавшие автобренды

На ежегодной конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) выступавшие эксперты обыденно затронули тему возвращения мировых автомобильных брендов в Россию. Они даже обсудили, у каких марок этот процесс пройдет быстрее и наиболее безболезненно. Портал «АвтоВзгляд» традиционно интересуется тем тайным, что скрывается за явным.

Тема возможного камбэка беглых европейских и азиатских автостроителей в Россию всплывает в речах как экспертов, так и чиновников с завидной регулярностью. Только подвернись подходящий повод, уж они не упустят возможность опубликовать свои осторожные прогнозы. Недавно на ежегодной конференции АЕБ председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев не отказал себе в удовольствии поразмышлять, какие марки первыми вернутся в нашу страну.

ОВЦЫ И КОЗЛИЩА

Никакой инсайдерской информации от наших бывших партнеров он не раскрыл, а лишь предположил, что наибольший шанс вернуться с наименьшими потерями имеют те, кто не прекращал поддержку клиентов и дилерской сети, соблюдал гарантийные обязательства и сохранял деловые связи с российскими предприятиями. Компаниям, полностью разрушившим все контакты с нашей страной, надеяться на радушный прием вряд ли стоит. Короче говоря, кароши люблю плохой — нет.

Что действительно не вызывает сомнений, так это значимое преимущество Hyundai и Kia, мужественно сопротивляющихся мощному давлению со стороны западных правительств и не сворачивающих производство своих автомобилей — пусть полуподпольно, пусть под маркой Solaris. Что касается остальных, то тут приходится углубляться в область гаданий и вероятностей.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Так, г-н Калицев считает, что без особых проблем вернутся японские Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Subaru. Такой вариант вполне допустим, я лишь добавил бы в этот ряд баварскую BMW, которая также не закрыла представительство в РФ и не прекратила обслуживание официально проданных автомобилей.

Что касается потенциальных «лишенцев», то их также нетрудно вычислить — это Volkswagen, Renault и Mercedes-Benz, демонстративно плюнувшие в лицо своим покупателям, среди которых было и много искренних приверженцев означенных марок. Вроде бы, все по уму, согласно логике и внутренне непротиворечиво. Однако есть серьезные основания сомневаться в том, что на деле все окажется столь же просто и ранжировано.

Снизу всегда кажется, что кто-то наверху чего-то недодумал, в чем-то запутался, это еще в «Войне и мире» верно схвачено. Помните? «Ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт...»

Но беда не в том, что снизу так кажется, а в том, что порой так оно и есть.

НЕХВАТКА «НАПУГАННЫХ ПАТРИОТОВ»

Главной препоной для возобновления сотрудничество с глобальными автомобильными брендами считается санкционная политика Запада. Европейские правительства (да и американское, впрочем) не позволят подведомственным предприятиям восстанавливать экономические связи с Россией, пока не спадет русофобская истерия. А до момента, когда санкции будут отменены, пройдет не один год.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Но это препятствие далеко не единственное. Стоит задаться вопросом — а так ли безудержно рвутся на наш рынок иностранные производители? «Напуганных патриотов», — как изящно выразился один известный политический деятель, среди них исчезающе мало. Медом в России, как нас пытаются уверить, им не намазано. Когда-то второй рынок Европы находится в глубоком упадке.

У нас трагедии начинаются. Бронепоезд параличом разбило. С палкой ходит бронепоезд, а пройти не может.

Высоченная ключевая ставка выглядит одинаково запретительной как для потребкредитов, так и для инвестиционной деятельности. С одной стороны, она не способствует оживлению покупательной активности, с другой — заставляет крепко задуматься тех, кто хотел бы вернуться в Россию, поскольку это нереально без гигантских стартовых финансовых вложений. Грабительский утильсбор, планка которого будет только подниматься, также оптимизма иностранцам не добавит: хотя бы на начальном этапе им придется с ним уживаться.

КОМУ ВЫГОДНО?

А теперь давайте задумаемся: так ли уж нужны мировые марки простым отечественным автовладельцам? Теоретически — да, ностальгия присутствует. Однако ждут их наши граждане по вменяемым ценам. Если же локализованные «корейцы» будут стоить от трех миллионов, «японцы» — от четырех, а «немцы» — от шести, то энтузиазма у населения резко поубавится. А ведь именно так оно и случится, поскольку китайские компании подготовили «возвращенцам» благодатную почву, вздув цены на свои электронные погремушки.

Забавно, но возвращение ушедших брендов уже не особо нужно и чиновникам. Развивать собственный автопром они не в состоянии, но все бреши, пробитые в автоотрасли беглецами, закрыть так или иначе сумели. Это косвенным образом подтвердил в очередной раз первый вице-премьер Денис Мантуров, пообещавший в интервью телеканалу «Россия-24», что вскоре заработают все брошенные иностранными компаниями автозаводы.

Фото avtovzglyad.ru

Если верить его словам, то «80% площадок уже запустили свои линейки и до лета следующего года будут запущены до конца все площадки. То есть, у всех есть свои бенефициары, российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии». И зачем теперь им головная боль с бывшими партнерами? Но только если на пол-шишечки — на те самые 20%.

«Поднебесные» компании в отсутствие конкуренции потеряли берега. Пацаки чатланам на голову сели! Никуда уходить они не собираются — разве что всякая мелочь отсеется. Запас прочности у них достаточный, что бы нам ни пели про тяжелые времена для китайского автопрома, про ценовые войны, низкую маржинальность и колоссальную недозагрузку мощностей.

Ну и последнее. Поскольку в конечном счете вопрос о возвращении производителей в Россию будет решаться на уровне бюрократическом, при сильной персональной заинтересованности чиновничьего аппарата, то стройная схема приоритетов, изложенная г-ном Калицевым, может сильно скорректироваться в непрогнозируемую сторону.