УАЗ раскрыл планы обновления своих автомобилей в 2026 году

К третьему кварталу наступившего года Ульяновский автозавод собирается представить широкой общественности прошедшие через обновление УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи». Они будут доступны покупателям с двумя видами моторов и свежей трансмиссией.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на представителей пресс-службы отечественного бренда. Оказалось, что все перечисленные модели обзаведутся дизельными силовым агрегатом, который умельцы ульяновского предприятия подружили с механической коробкой передач на полдюжины ступеней. В качестве альтернативы россияне смогут приобрести те же автомобили с бензиновой «четверкой» ZMZ Pro, в тандеме с ним предстоит трудиться новой 6-скоростной «ручке».

Отметим, минувшей осенью УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи» получили антиблокировочную тормозную систему, появившуюся при помощи партнеров из ФГУП «НАМИ». Также весь модельный ряд марки снабдили тревожным кнопками российского производства, предназначенными для вызова экстренных оперативных служб.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что УАЗ первым в России адаптирует свои моторы к 92-му бензину с 10% этанола.