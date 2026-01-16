АВТОВАЗ окончательно решил оставить LADA Granta без «автомата»

В обозримой перспективе АВТОВАЗ планирует производить самую доступную российскому потребителю машину исключительно с механической коробкой переключения передач. Дело в том, что на заводе закончились запасы японских автоматических трансмиссий Jatco.

Выпускать двухпедальные версии популярной модели в Тольятти больше не планируют

Об этом сообщает телеграм-канал Readovka, ссылаясь на пресс-службу волжского автогиганта. Уточняется, что теперь предприятие делает ставку на LADA Iskra, и именно ей предстоит отныне играть роль самой дешевой отечественной легковушки с АКП.

Прежде, напомним, за двухпедальные «Гранты» требовалось доплатить от 60 до 80 тыс. рублей, но в современных реалиях потребуется уже полмиллиона, что создаст внутреннюю конкуренцию с упомянутой «Искрой», которая остро нуждается в продвижении.

LADA Granta, оборудованная «автоматом», считалась бестселлером рынка: такой автомобиль, в частности, весьма ценился в таксопарках. В 2024-м тольяттинцы решили выпустить прощальную партию подобных машин тиражом 5000 экземпляров, используя остатки зарубежных комплектующих.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, сколько будут стоить новые LADA в 2026 году.