За 2025 год в Санкт-Петербурге сошло с конвейеров более 48 тыс. авто

Автозаводы Северной столицы выпустили в минувшем году более 48 тыс. автомобилей. Экс-заводу Hyundai удалось произвести вдвое больше машин, чем годом ранее.

В их число входят копии популярных «корейцев» и LADA Iskra

Об этом вице-губернатор города на Неве Кирилл Поляков рассказал в интервью агентству ТАСС. В частности, сборочная площадка, которая прежде принадлежала вышеупомянутому корейскому автопроизводителю, сбежавшему из РФ, сумела вдвое нарастить производственные объемы. На сегодняшний день предприятие переименовано в «Автомобильный завод АГР». Там было изготовлено 45 тыс. автомобилей.

В свою очередь, «Автозавод Санкт-Петербург», утраченный еще одной покинувшей Россию компанией Nissan, наштамповал за указанный период 3 тыс. экземпляров LADA Iskra, считающейся очередной достаточно «бюджетной» новинкой АВТОВАЗа. Эту модель запустили в серию в начале минувшей осени.

