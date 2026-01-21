В Белоруссии выпустили 20 обновленных кроссоверов Belgee X50+

Как сообщает белорусское государственное информагентство «БелТА», руководство завода уже поделилось результатами с главой дружественной республики Александром Лукашенко, когда он вручал государственные знаки качества на территории Минского международного выставочного комплекса. Кстати, такую награду получил и упомянутый X50.
Стало известно, что обновленную версию кроссовера планируют комплектовать бензиновой «турбочетверкой», которую подружат с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией. Местные умельцы также доработают электронную начинку, в списке оборудования появится адаптивный «круиз».
Коллектив предприятия подарил г-ну Лукашенко сертификат на X50+, чтобы в дальнейшем учесть возможные замечания президента страны по поводу обновления модели.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, за что российские водители хвалят и ругают дореформенный кроссовер Belgee X50.