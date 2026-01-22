Поставки летающих автомобилей клиентам могут начаться уже в 2026 году

Китайские производители летающих машин готовы начать поставки своей продукции заказчикам уже до конца наступившего года. Речь идет о категории ТС Electric Vertical Takeoff and Landing (eVTOL), что в переводе на русский язык означает аппараты вертикального взлета и посадки на электрической тяге.

Как сообщает газета South China Morning Post, для запуска пассажирских перевозок на малых высотах с помощью eVTOL власти Шанхая, Чунцина и ряда других «поднебесных» городов хотят изменить соответствующее местное законодательство.

По мнению председателя шанхайской финансовой группы Ye Lang Capital Ван Фэна, летающие автомобили должны вызвать интерес и у международных инвесторов, так как будут привлекать капитал для дальнейшего развития.

Согласно прогнозу генерального директора XPeng Хэ Сяопэна, в ближайшие два десятилетия мировой рынок летающих автомобилей может достичь объема в $2 трлн, обогнав электрокары.

