Поставки летающих автомобилей клиентам могут начаться уже в 2026 году

Как сообщает газета South China Morning Post, для запуска пассажирских перевозок на малых высотах с помощью eVTOL власти Шанхая, Чунцина и ряда других «поднебесных» городов хотят изменить соответствующее местное законодательство.
По мнению председателя шанхайской финансовой группы Ye Lang Capital Ван Фэна, летающие автомобили должны вызвать интерес и у международных инвесторов, так как будут привлекать капитал для дальнейшего развития.
Согласно прогнозу генерального директора XPeng Хэ Сяопэна, в ближайшие два десятилетия мировой рынок летающих автомобилей может достичь объема в $2 трлн, обогнав электрокары.
