Sollers уточнил сроки запуска в серию внедорожника S9

Новинка спроектирована на платформе пикапа

Рамный внедорожник Sollers S9 поставят на конвейер Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) уже в 2026 году. Серийное производство должно стартовать в конце августа — начале сентября или, проще говоря, в третьем квартале.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя совета директоров ПАО «Соллерс» Адиля Ширинова. По его словам, в конце мая — июня на УАЗе ожидается открытие прессового производства, которое можно считать одной из наиболее значительных инвестиций в завод за всю его историю. Речь идет о новой линии, где начнут штамповать запчасти почти для всех выпускаемых автомобилей, включая вышеупомянутый внедорожник.

Сборку S9 организуют по полному циклу с минимальным временным интервалом между этапами, включая организацию штамповки кузовных элементов. «Рамник» построен на архитектуре пикапа ST9. Под капот установят дизельный силовой агрегат, ему предстоит трудиться в паре с 8-диапазонным «автоматом», однако не исключено и появление «механики». Помимо всего прочего, можно рассчитывать на наличие полного привода.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что прототип новейшего внедорожника Sollers выехал на тесты.

