В России резко увеличилось количество бракованных машин

В 2025-м в нашей стране проводили 29 отзывных кампаний, коснувшихся 486,6 тыс. автомобилей. Если проводить параллель с предыдущим аналогичным периодом, количество машин с заводскими недостатками подскочило в 3,5 раза, что вылилось в 139 тыс. экземпляров.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Согласно статистике, чаще всего производители и дилеры отзывали легковушки, речь идет более чем о 452 тыс. штук. В то же время аналогичные мероприятия затронули 33 820 легких коммерческих авто и грузовиков, плюс девять полуприцепов. Например, сервисные кампании объявляли LADA, Tank и FAW, а также «Урал» и Shacman.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, отзывов стало больше из-за появления новых электронных систем и устройств в автомобилях. Соответствующие мероприятия состоялись не только для российских или китайских моделей, но и затрагивали бренды, покинувшие отечественный рынок, что обеспечивает защиту интересов наших автомобилистов, добавил эксперт.