Rox официально подтвердил, что будет выпускать внедорожники в России

В нашей стране скоро начнется сборка гибридных внедорожники китайского концерна Rox Motor: будет налажен выпуск «проходимца» с индексом 01 и его собрата под названием Adamas.

На отечественный конвейер встанут две модели бренда

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», внедорожники Rox пропишутся на калининградском «Автоторе». Производство стартует весной текущего года: между «поднебесным» автостроителем и российским предприятием подписано соответствующее соглашение. Обе стороны рассматривают проект как долгосрочный.

Процесс на первых порах пойдет по технологии крупноузловой сборки, что позволит начать выпуск вышеупомянутых автомобилей в сжатые сроки. В дальнейшем партнеры продолжат анализировать ситуацию на рынке, чтобы оценить потенциал перехода на более глубокую локализацию.

Официальным импортером Rox Motor в Россию является компания Sinomach Auto. Заместитель главы филиала его дочерней структуры «Гиперион Лизинг» (Тяньцзинь) Динг Ханьбин выразил надежду, что выпуск внедорожников бренда поставит автопром РФ на один уровень с европейскими автостроителями.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что рассекречены сроки начала продаж Rox Adamas в России — более роскошной рестайлинговой версии родственной «единички».