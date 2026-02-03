Экс-завод General Motors в Санкт-Петербурге снова заработал

В Шушарах наконец перезапустили бывший завод американского концерна General Motors, сбежавшего из России. На производственной площадке теперь собирают паркетники с шильдиком Jaecoo. Речь идет о дочерней структуре хорошо известного в нашей стране «поднебесного» автогиганта Chery.

Как сообщает агентство ТАСС, на конвейер предприятия, которым теперь владеет отечественный холдинг «АГР» (AGR Automotive Group), встали три кроссовера: Jaecoo J6, J7 и J8. Пока что сотрудники работают в одну смену.

Персонал для работы на территории бывших владений General Motors начали набирать еще в начале зимы. Требовались техники, механики, операторы линии цеха сборки авто, а также переводчик с китайского языка. Вилка по зарплатам составляла 95-170 тыс. рублей.

Напомним, что американцы открыли упомянутый завод в Северной столице в 2008 году. Через семь лет предприятие бросили и законсервировали, но в 2020-м оно досталось Hyundai. Корейцев хватило всего на пару лет, а затем в январе 2024-го площадку приобрела отечественная компания.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в экс-заводы Volkswagen и General Motors в России инвестируют 90 млрд рублей.