В России официально представили новый автобренд Jeland

В обозримой перспективе в нашей стране появится новый автомобильный бренд Jeland. К выходу на отечественный рынок его готовят российский «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo, первым совместным проектом которых стал запуск марки Tenet.

Однако информации о начале продаж и модельной линейки пока нет

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», создание марки Jeland должно быть частью долгосрочной стратегии упомянутых партнеров, направленной на формирование продвинутой российской автомобильной экосистемы. Она будет основана на международной технологической кооперации, устойчивом развитии производства и локализации ключевых компетенций.

Автомобили с шильдиком новоиспеченного бренда ориентированы на основные сегменты нашего рынка. Речь идет о моделях, разработанных с учетом ожиданий российских автолюбителей. Преимуществом новинок станет микс выразительного дизайна, надежности и инноваций. Ожидается, что такой «коктейль» позволит уверенно перемещаться по российским дорогам с учетом наших климатических условий.

Старт производства запланирован на первую половину текущего года. Подробности о модельной линейке и сроках ее появления на рынке появятся позже.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что локализованный кроссовер Jaecoo J7 может получить логотип Jeland.