В России официально представили новый автобренд Jeland

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», создание марки Jeland должно быть частью долгосрочной стратегии упомянутых партнеров, направленной на формирование продвинутой российской автомобильной экосистемы. Она будет основана на международной технологической кооперации, устойчивом развитии производства и локализации ключевых компетенций.
Автомобили с шильдиком новоиспеченного бренда ориентированы на основные сегменты нашего рынка. Речь идет о моделях, разработанных с учетом ожиданий российских автолюбителей. Преимуществом новинок станет микс выразительного дизайна, надежности и инноваций. Ожидается, что такой «коктейль» позволит уверенно перемещаться по российским дорогам с учетом наших климатических условий.
Старт производства запланирован на первую половину текущего года. Подробности о модельной линейке и сроках ее появления на рынке появятся позже.
