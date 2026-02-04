Раскрыта глобальная стратегия Geely до 2030 года

Через четыре года официально представленный и в России китайский автогигант Geely планирует добиться того, чтобы на электромобили и гибридные модели собственного бренда приходилось 75% от общего объема продаж.

Согласно глобальной стратегии Geely, к 2030 году ежегодная реализация автомобилей этого «поднебесного» производителя на всех рынках должна составить 6,5 млн экземпляров, при этом за пределами Китая планируется пристроить треть из этих машин — 1,95 млн.

Напомним, в 2025-м мировые продажи холдинга выросли на 39%, достигнув показателя 3,02 млн, что позволило ему занять седьмую строчку в списке крупнейших автоконцернов планеты. Конкретно на шильдик одноименной марки клюнули 2,45 млн покупателей. Причем 1,34 млн единиц нашли владельцев в КНР, где лучше всего в сегменте моделей с ДВС продавались кроссоверы Atlas и Monjaro.

Мало того, Geely продолжит вкладываться в летающие автомобили своей «дочки» Aerofugia, а качество технологий, связанных с интеллектуальным вождением, предполагается развивать с помощью спутников, созданных еще одной подконтрольной структурой Geesatcom. Уже в текущем году автогигант займется выпуском твердотельных аккумуляторов, способных ощутимо повысить запас хода электрокаров.