«Лютые» фары гибрида GAC S7: чем удивит россиян китайский бренд в этом году

Компания GAC потихоньку, да не так уж и потихоньку, кстати, обживается в России и постепенно находит подход к требовательному и мнительному отечественному потребителю. Да, 2025-й год блестящим для автопроизводителя из Гуанчжоу не назовешь, но и откровенно провальным — тоже. Впрочем, именно 2026-й, уже сейчас не обещающий быть проще минувшего, должен окончательно расставить все и всех по своим местам. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Да, 2025-й феноменальными успехами и высокими продажами никого не порадовал, да и введение государством новых сборов (или, если хотите, поборов) вполне ожидаемо вызывало «афтершоки» по всем сегментам автобизнеса: упал и спрос, и посещаемость дилерских центров. Эксперты аккуратно заявляют, что в 2026-м будет плюс-минус так же — около 1,3 млн проданных новых автомобилей согласно прогнозам агентства «Автостат» при том, что роста продаж придется подождать примерно до лета, но это не точно.

И январь этот довод подтверждает: спрос пока только снижается. А что на такую «экономическую активность», параллельно охлаждаемую медленным и крайне аккуратным снижением ставки рефинансирования, скажут импортеры? А ничего не скажут, как оказалось. Спойлер — сворачивать удочки никто не собирается. GAC, например, весьма лаконично и краем прошелся по своим успехам в России, заключающимся в 20 тысячах проданных или 1%, от общей реализации бренда в мире.

Внезапно оказалось, что компания из Гуанчжоу — крепкий автопроизводитель с 4 заводами вне Китая, 84 тысячами сотрудников и мощнейшим дизайнерским отраженном, сконцентрированном в целой россыпи центров по всему миру, включая США и ЕС. И упор в своем развитии, в том числе и в РФ, «ГАК» будет делать именно на дизайн: гибридная новинка S7, обещанная к самому началу марта, выглядит действительно здорово и открывает общий, третий по счету, образ всей модельной линейки бренда в будущем.

Фото производителя

Метит GAC, к слову, в самый богатый сегмент, где китайское сословие слегка потерялось, уступив привычным, пусть и привезенным «в серую» старым брендам: новый гибридный SUV, ценовое позиционирование которого ожидается близ отметки в 6- 6,5 млн рублей, представляется актуальной заменой порядком уже набившим оскомину моделям Liхiang. Да и чистые «электрички» после такой зимы многим покажутся не актуальными.

Точные технические характеристики пятиметрового, с высокой крышей и высоким же, 200 мм, между прочим, дорожным просветом кроссовера обсудим позже, как только познакомимся с машиной ближе, но одна инновация внимания достойна прямо сейчас: оптика. Она и сзади то выглядит чрезвычайно выразительно, смело и стильно, а уж спереди — выше всяких похвал.

Китайцы дали своей новинке фары с искусственным интеллектом, состоящие из 2248 независимых светодиодов и способные разыграть 5 различных сценариев. Говорят, на эту оптику потратили два года работы, что выглядит особенно вызывающе на фоне рассказов о новом подходе к разработке и производству автомобиля, который отныне у китайцев занимает 30 месяцев. Раньше, напомним, каждую модель автостроители «выдумывали» 5 лет.

Фото производителя

Укрепит ли новинка позиции GAC в России или станет завлекалочкой для локализованных и оттого более доступных у нас моделей марки — мы узнаем уже очень скоро. Однако общий подход производителей, выраженный в поставках дорогих ТС на наши несчастные и бедные дороги, подтверждает: россияне люди не бедные, а прибедняющиеся.

Другой вопрос, что угодить такому покупателю сложно, а убедить — еще сложнее. Это не дешевый сегмент гнать эшелонами — тут думать надо. Но GAC S7 — очень неплохая заявка на успех, которая точно позволит привлечь внимание тех покупателей, которые раньше GAC серьезно не воспринимали. А таких у нас, как показывает практика, немало.